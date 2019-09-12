《牛下女高音》將獲解凍　張振朗：希望觀眾唔好因為某啲因素唔睇

張振朗（Owen）周四（12日）出席無綫節目《香港唱好演唱會》錄影，他預告節目中會跟譚俊彥和關楚耀合唱一曲《壯志驕陽》，他坦言這個組合非常新鮮：「因為我冇同關楚耀合作過，都幾正能量嘅首歌。」Owen笑言他對這歌曲比較陌生，因為當年歌曲推出時，他只有幾歲，所以他有背歌詞方面也下了一番苦功。

Owen坦言也有為唱歌表演練歌。（梁碧玲攝）

近日傳出由Owen做男主角的劇集《牛下女高音》終於播出有望，將在播完《街坊財爺》後出街。《牛》曾因4月發生的「安心事件」而被放入雪櫃，而許志安和黃心穎已即時停工。Owen指《牛》出街的日期應該不會變，即是在10月7日首播，對於劇集重見天日，他坦高感到開心，他又指希望觀眾們將焦點放在前輩的演出身上，「因為佢哋真係做得好好，我好希望觀眾唔好因為某啲因素而唔睇，唔好嘥咗班前輩嘅心機。」

曾有多齣主演的電視劇因各種因素而被抽起，外界封Owen為「地獄黑仔王」，突然好像「轉運」一樣，剛剛播完他演的《包青天再起風雲》，現在又有劇出，他覺得其實也是有趣的：「其實上天係有安排嘅，好多嘢順其自然啦，拍完始終都會播嘅，咁的而且確，而家咪會播囉！」被問到有否因為劇就快出街，而聯絡一下心穎，他就指沒有，這方面交給監製。