【多圖】網傳有一名80後女藝人即將加盟TVB　以驕人身材打響名堂

無綫旗下雖然有好多藝人，不過早前亦流失了不少，有幾位小生花旦都相繼約滿不續約離巢，TVB當然都會想有更多有有實力的藝人加入。最近就有傳有位80後的女將將會加盟TVB，而這位女藝人更加是出了名身材相當之出眾，網民得知這個傳聞後，都表示好期待，又說TVB入面，身材好的花旦開始愈來愈好了。

Wylie於2008年，首次擔演TVB的青春偶像劇《四葉草三之盛裝舞步愛作戰》，正式出道。(IG@wylie______chiu圖片)

網傳這位將會加入TVB的女藝人就是趙碩之 (Wylie) 喇。Wylie最令人印象深刻的當然是她的驕人身材。她於2008年，首次擔演TVB的青春偶像劇《四葉草三之盛裝舞步愛作戰》，正式出道。在同年的書展舉中，她還推出了她的處女泳裝寫真「Wylie Summer 趙碩之‧夏」，到了2011年在上海拍攝了第二本寫真集「A Story Behind Wylie」， 之後又參與演出過多部電影，也有演出過舞台劇。《香港01》致電Wylie求證他加入TVB一事，她表示：「多謝關心！哈，我問下可否告诉大家先，再覆你。」並沒有作出否認，看來她即將加入TVB的傳聞是真的。

Wylie曾經出過寫真。(網上圖片)

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