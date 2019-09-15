王嘉爾繼續高調表白愛國心跡　唱「我是中國90後」登上微博熱搜榜

韓國男團GOT7的香港成員Jackson (王嘉爾) 愛國愛得相當高調，早前就於微博留言宣稱「我是護旗手」，公開表明自己支持中國政府的心跡，並獲得大班內地網民讚好。Jackson亦懶理自己高調愛國的言行會令一些香港的粉絲失望，繼續強調自己愛國的心，明顯非常重視大陸這個龐大的市場。

Jackson昨晚在內地節目《音浪合伙人》大唱《Red》一曲。(微博圖片)

Jackson昨晚在內地節目《音浪合伙人》上，就穿上一身紅色衫與大班人合唱《Red》一曲，當他唱到歌詞中的「我是中國90後」時，表現得特別肉緊和激動，亦將全場觀眾的情緒推到高峰。Jackson這一唱，更令「#王嘉爾我是中國90後#」登上了微博熱搜榜，內地網民都紛紛留言激讚Jackson，有網民表示：「滿滿的民族自豪感，王嘉爾從來沒讓人失望過，支持王嘉爾舉個手」、「王嘉爾真的太吸粉了！」、「王嘉爾 這不止像是個名字，更像一種精神」可見Jackson冧得內地粉絲好開心，深得他們的支持和愛戴。

Jackson令全場high爆。(微博圖片)

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