被指以替身出席2017年五四晚會　鹿晗遭翻舊帳工作室發聲明闢謠

前EXO-M成員鹿晗自從退隊個人發展後，在內地一直人氣高企，在任何人氣榜﹑收入榜等排名上都名列前茅，更與吳亦凡、楊洋、李易峰合稱「四大流量」。不過人紅自然是非多，最近就有內地網民翻他舊帳，稱他在2017年五四晚會上遲到並使用替身頂包，更稱當日央視播出的《2017五四晚會 ── 五月的鮮花》節目上，由鹿晗演唱的環節只是錄播片段，更以一張示意圖去力證自己的言論。

只見圖上兩個圈中人明顯有異。（XME曉的微博）

《2017五四晚會》的網上片段截圖：

鹿晗工作室發聲明闢謠

「鹿晗工作室」以微博分號「我是鹿晗打假小分隊」上轉發傳聞中的關相圖片，並指該傳聞是「惡意中傷，不實謠言，已經取証，保留追訴權利」。其實除了「我是鹿晗打假小分隊」指傳聞失實之外，有不少鹿晗的粉絲都挺身而出為偶像護航，當中更有人分享了自己當日做現場觀眾時所「拍攝」的片段，證實當時表演的是鹿晗本人，並懷疑傳聞中的圖片只是綵排時所拍下的相片再加虛假陳述。而「我是鹿晗打假小分隊」是近日由「鹿晗工作室」所開創的分號，目的是專責為鹿晗「失實」的報道和陳述闢謠之用，除了就替身解話之外，日前亦有為「黃牛事件」和「牙膏代言」兩宗傳聞闢謠。

「我是鹿晗打假小分隊」專責圖文並荗地澄清假消息：