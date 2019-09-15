馬浚偉入行26年首辦演唱會　靠《李香蘭》成名：其實我唔敢再唱

入行26年的馬浚偉將於香港開首次個唱，日前馬仔接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》專訪，他指這次悉心構思個唱之餘，還請來多位嘉賓。而主播馬梓軒（William）更特地找來嘉賓余香凝、釗峰及樂隊sp'ACE拍片，分別哼出馬仔三首歌《給媽媽的倦》、《夜長夢多》和《以後黃昏》，讓馬仔憑聲音猜出嘉賓是誰及歌名，結果馬仔都一一估中，可是他表示並非每首歌都能順利放進歌單內：「好似冇排到《夜長夢多》，因為今次喺劇院做，時間上要好嚴謹，所以好多歌都排唔到，呢個就係今次演唱會最痛之處！」

馬浚偉接受有線主播馬梓軒訪問。

馬仔以歌手身份進入娛樂圈的路並非一帆風順，他曾參加多達44次歌唱比賽，最終在1993年憑《李香蘭》一曲參賽成功奪冠，馬仔坦言當時參加多次比賽並不是為輸贏，而是自己對唱歌的熱愛：「可能因為當時參賽，我唔係為咗攞獎，如果每次都同自己講一定要贏，一定要拎冠軍，只要你一拎唔到就會好失望，有時從中學習失敗都唔係壞事！」

原來馬仔參加過44次歌唱比賽！

問到這首那麼重要的歌，會否於演唱會上獻唱，馬仔說：「其實我很喜歡選張學友的歌參賽，而且唱《李香蘭》評委會覺得好似好有料到咁！但其實我唔敢再唱呢首歌，因為好大壓力，一來呢首係我當年參賽嘅冠軍歌，二來首歌唔易唱，或者到時會喺台上哼下嘅！」馬仔近年不斷努力完成各樣夢想，對於未來還有什麼夢想，馬仔說：「希望將來有一日，會有一個屬於自己嘅農場！可能養吓牧羊狗、豬呢啲動物，我諗呢啲係我將來嘅一種生活態度！」