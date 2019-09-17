【後生仔傾吓偈】蔡嘉欣面試已多是非　講到眼紅：有一刻後悔參選

一班落選佳麗作客《後生仔再同港姐傾吓偈》。

《香港小姐2019》已經圓滿結束，三甲亦順利誕生，一班落選嘅佳麗包括蔡嘉欣、梁敏巧、姚懿芠、楊詠彤、廖倬竩和謝采芝作客《後生仔再同港姐傾吓偈》。賽前一直被視為大熱嘅蔡嘉欣，喺節目中提到早在半年前已準備參選，所以大家先有機會見到佢喺半空以布帶倒吊並做出高難度動作。

蔡嘉欣由面試港姐一刻已是非不斷，除傳她身上有紋身，又指她經營網購店時，曾賣有問題度數的眼鏡，面試時又穿淘寶貨扮名牌衫。喺節目回應一開口回應各種負面新聞時，已經喊晒。

蔡嘉欣喺節目中提到年初曾經去睇相士，但對方就指佢「今年選都係陪跑」，但問到點解被批陪跑都要參選，蔡嘉欣就只係笑笑口咁話：「呢個就要留大家一個懸念」。之後，幾位落選佳麗覺得自己輸咩時，蔡嘉欣坦言自己形象並非傳統港姐系列，所以一直對三甲位置無太大信心。提到參賽期間嘅各種報道，蔡嘉欣一開口就已經忍唔住喊出嚟：「真係由參選第一日已經有好多負面聲音出現，其實有預計，因為自己喺網上已經有一段時間，但無預計係咁快。」蔡嘉欣表示負面新聞一單接一單，就連紋身都被發現，被她曾有一刻後悔報名參加港姐，最後幸得身邊的工作人員開解，「所以就算輸咗都俾自己一百分。」



姚懿芠話參選時成日都被監製話講嘅嘢唔出得街，怕且佢落選都唔止係「衰樣衰」咁簡單。

之後輪到4號姚懿芠自評落選原因時，估唔到佢一開口竟然係「衰樣衰囉。」直接到連一眾後生仔都呆咗，6號即時反駁，指姚懿芠至少都入到8強，話自己樣衰如同當評判一樣，麥明詩接力表示：「佢不但當評判盲，仲當揀佢入嚟嗰幾位高層盲，因為其實係高層揀入圍佳麗。」估唔到姚懿芠仲係唔改口，繼續話自己樣衰之餘，仲話自己個樣唔係特別精緻……