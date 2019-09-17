【金宵大廈】張韋怡春麗造型好搶鏡　現實係闊太住九龍塘獨立屋

由陳山聰、李施嬅、高海寧、張曦雯等主演的新劇《金宵大廈》在昨晚（16日）首播，首集出街後反應不俗，不少網民都大讚劇集充滿懸疑氣氛，值得追看。而首集出場的角色除了山聰同施嬅兩位主角之外，飾演「一樓一」的張韋怡（GoGo），就憑着「春麗」造型成功搶鏡！

新劇《金宵大廈》昨晚（16日）首播，反應不俗。（劇照）

GoGo在劇中飾演「一樓一」，一出場就以「春麗」的性感造型令人留下深刻印象，她在接受《香港01》訪問時，更透露這套衫原來是「私伙」：「2年前Christmas同班Fd開Party，玩Cosplay Po完FB之後俾監製睇中，試完公司造型後覺得我私伙仲Fit。覺得好玩，而且自己未試過咪試下。（咁性感老公會唔會有意見？）老公認識我的時候巳經是藝人，他也是佛系的心態。（擔唔擔心做「一樓一」影響喺囝囝心目中嘅形象？）媽媽拍過那麼多角色有好有壞，囝囝也不會看事情單一化呀，佢會講『做戲之嘛』。我是專業藝人，自帶正能量，角色怎麼醜化也是在做正經事，認識我的人一定支持，不認識我的因為這樣討厭了，這代表角色成功，我亦成功。」

張韋怡（GoGo）在劇中飾演「一樓一」，春麗造型十分搶鏡！（電視截圖）

原來呢套衫係GoGo私伙！（受訪者提供）

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雖然GoGo在劇集多數飾演宮女、公司職員等角色，戲份不多，但現實中她是名副其實的幸福少奶奶，嫁給富商老公後，兩人育有一個兒子Ashton，一家人住在九龍塘樓高十層的獨立屋，室內更設有電梯方便上落，全屋有7間房，只是室內面積已經有8000幾呎，相當有氣派！現實中是闊太，劇內卻演「一樓一」，不過她完全不介意：「我本人一直都是寓工作於娛樂，享受做戲就是因為可以不斷嘗試及突破日常生活中沒有可能發生的事。一直沒有放棄過演藝事業，視為終身職業，現在準備簽北京影視集團，有好發揮的話當然不介意挑戰自己。」

GoGo一家住在九龍塘獨立屋，幸福美滿。（IG@gogocheungcwy）

GoGo與老公在Party認識，拍拖半年後老公求婚，兩人是奉子成婚，非常恩愛。（IG@gogocheungcwy）

除了演藝事業之外，GoGo更獲老公打本8位數經營鐘錶生意，現時還在北京修讀維期兩年半的工商管理碩士課程：「我每天只睡6小時，其他時間都在工作，天生工作狂。自己停不下來，每下一個月的日程表已經排得滿滿的。現在我享受經商的樂趣及成功感，生意遍佈北京、香港、緬甸、新加坡、加拿大、中東。」

GoGo獲老公打本8位數經營鐘錶生意，她還有投資開公關公司和電子商務公司。（IG@gogocheungcwy）

身兼多重身份的GoGo，現時與TVB簽的是基本藝人合約，她也表示會兼顧生意和幕前工作：「和TVB是1 Show 約，感恩人生的每一個階段。以前對角色沒有要求，在TVB的日子亦不懂及沒有途徑爭取，自得其樂，佛系心態，能做到最好就滿足。不過現在有要求，要對自己有交代，07年港姐入行至今12年了。（有冇Set底線畀自己？）電視劇的底線一定可以接受，我什麼都願意試。相信閱歷和眼界，更能鍛煉個人底蘊對演出更有幫助。」

GoGo經常在IG Post性感泳照，大騷Fit爆身形。（IG@gogocheungcwy）

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