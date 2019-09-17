53歲劉嘉玲泳裝上陣輕露小翹臀　Keep住好身材全靠一萬小時定律

「世上沒有醜女人，只有懶女人」，劉嘉玲雖然年紀唔細，但經常keep住積極做運動，又成日約埋發哥周潤發行山，即使年屆53歲，依然好fit！嘉玲姐正在度假，她在IG曬出到海邊靚相，穿上泳衣露出的四肢望落好firm，仲輕露渾圓小翹臀，完全睇唔出真實年紀！

嘉玲姐正在海邊旅行。（IG圖片／carinalau1208）

嘉玲姐近日在IG分享度假靚相，發文寫道：「Beautiful sunny day」。照片中，見嘉玲穿黑色連身泳裝並套上救生衣，戴上鴨咀帽，在沙灘上雀躍跳起，非常有活力。嘉玲姐騎水上摩托車面露快樂神色，又玩埋浮潛，與海洋生物近距離接觸，放鬆心情，都係保持青春的一種方法！

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對於keep fit，嘉玲姐有自己的一套堅持哲學，她曾經說過：「我從來不相信什麼懶洋洋的自由，我嚮往的自由是通過勤奮和努力實現的更廣闊的人生，那樣的自由才是珍貴的、有價值的；我相信一萬小時定律，我從來不相信天上掉餡餅的靈感和坐等的成就。做一個自由又自律的人，靠勢必實現的決心認真地活著。」想靚真係唔懶得㗎！

53歲來說，嘉玲姐真係keep得唔錯！（IG圖片／carinalau1208）