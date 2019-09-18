《青出於藍》15周年　壞學生梁競徽當自己係古惑仔

呢個組合其實都算經典。

由歐陽震華、陶大宇、郭可盈主演嘅《青出於藍》原來已經出產15年，「同學各位找個位 這是你的開學禮」呢句歌詞相信唔少80後都識唱。

拍完《青》無耐，周永恆就因藏毒罪成被判十八個月感化令。

劇集講述飾演校長嘅歐陽震華，同飾演老師嘅陶大宇以及郭可盈用心咁協助學生重回正途。歐陽震華同陶大宇本身份屬好友，喺劇中盡顯默契，至於有幸被佢哋教肓嘅一班學生，原來除咗趙頌茹、周永恆之外，仲有梁烈唯、鄭俊弘、黃嘉樂同沈卓盈。而家睇返佢咃啲樣，真係young到不得了，特別係當時入行無耐嘅鄭俊弘，《青出於藍》更係佢首套做男配角嘅作品，至於趙頌茹，當年就係因為呢套劇而同周永恒擦出愛火花。不過，就係周永恒拍拍完《青》無耐，佢就因為因藏毒罪成被判十八個月感化令，從此退出娛樂圈，該劇成了他的最後作品。

趙頌茹當年第一次拍劇就同周永恒擦出愛火花。沈卓盈好young!!!

值得一提嘅係梁競徽a.k.a梁烈唯，《青出於藍》原來係佢喺無綫嘅處男作。有指電影出身嘅佢，當年由於一朝得志意氣風發得罪唔少人，再加上後來市道低迷令佢無嘢撈，喺陳敏之介紹下，於03年加入無綫就已經由男配角做起，劇中飾演反叛學生猶如古惑仔一樣。

梁競徽a.k.a梁烈唯喺劇中成日搞事。

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