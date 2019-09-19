梁靖琪陀B不忘為拯救柬埔寨雛妓籌款：帶BB做多啲慈善工作　

梁靖琪（Toby）與老公施雋賢（Jon）、鍾麗淇（Margaret）、吳佩慈及蔣怡等人日前於中環出席香港女律師協會「同一月亮慈善晚會」，為國際慈善團體 AIM（Agape International Missions）籌款，拯救一班柬埔寨雛妓。

剛宣布懷孕的Toby身穿紅色晚裝及三吋高踭鞋赴宴，老公Jon與好姊妹Margaret全程化身「左右護法」傍實，陀B後首次出席公開活動的 Toby 表示：「AIM對我嚟講係好重要嘅慈善機構，係老公介紹AIM畀我識，今次創辦人仲特登嚟咗香港，我覺得好有意義。加上今次係女律師協會搞嘅慈善晚宴，由一班女仔凝聚一齊去做一件事更加別具意義，希望可以籌多啲錢幫到更多小朋友。」她又指自己即將榮升媽媽，所以特別關注小朋友的教育：「知道AIM有創辦專門嘅學校為有需要嘅小朋友提供免費教育，依家有超過500名學生，希望各位善長慷慨解囊。」

當晚每籌得8000港元便可以為當地兒童在 AIM 創辦的學校提供一年教育；每籌得40000港元便可提供足夠資源給 AIM 拯救隊伍，解救至少5名雛妓脫離苦海。創辦人Don Brewster與Bridget Brewster表示曾與香港的善長人翁會面，親自詳解了AIM的實際救援工作，亦非常感激他們的踴躍捐輸。

（左起）Jon、Toby、AIM負責人Matthew、AIM負責人Melissa、AIM創辦人 Bridget、AIM 創辦人Don。

Toby透露健康狀態十分好，所以身體力行支持慈善，為BB進行胎教：「依家習慣每個星期同老公去教會，每晚都會祈禱，希望BB聽多啲我哋講嘢，帶佢做多啲慈善工作。今年因為要留喺香港安胎，去唔到柬埔寨做探訪，不過已報咗名下年再去，唔知到時會唔會帶埋小朋友去做義工呢？」問到老公可有對她穿高踭鞋有微言？Toby 笑言：「我老公好煩，由我開始話要着高踭鞋之後，佢就上網係咁睇孕婦幾時唔着得高踭鞋，係咁叫我買過對鞋，所以今晚我行去邊，佢應該會跟我去邊，哈哈。」

（左起）女律師協會副主席Sarah、珠寶商人Christine、Toby、女律師協會主席Benita。

至於同樣為慈善出心出力的Margaret，自稱客串做Toby的「一晚助手」：「有得做慈善，食飯之餘，又可以做Toby助手，托一托佢隻手，等佢行得輕鬆啲。」已是兩女之母的她表示已與 Toby 交流湊B心得：「我同佢講湊仔永遠都係一個謎，每個小朋友都唔同，不過Toby好多湊仔經驗，我兩個女係佢契女，湯盈盈嗰兩個都係佢契女，加上有咁多朋友喺身邊照顧佢，應該冇問題啦！」