內地小花宋祖兒時周裝造型撞臉吳亦凡　網友：失散多年的雙胞胎

內地人氣小花宋祖兒五官立體擁有人人稱羨的小V臉，被網友稱為「小張栢芝」之外，最近她又多了一個封號就是「女版吳亦凡」。事因她近日出席紐約時裝周嘗試了比較中性的打扮，更換了新髮型剪了一頭整齊的空氣瀏海，因此使她臉部看起上來特別圓潤，乍看之下與吳亦凡長髮造型時的模樣十分相似，使不少網友都紛紛嘲笑他們根本就是失散多年的兄妹。

宋祖兒過去是走可愛風。（宋祖兒微博圖片）

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現年21歲的宋祖兒過去髮型都是梳旁分﹑中分，露出額頭顯得臉部特別修長，而且打扮都是偏可愛少女風，給人一種公主的感覺。但在是次紐約時裝周中她就一改以往的風格，嘗試輕熟女的中性風。眼見她身穿一整套灰格仔套裝，再搭配黑色高跟鞋，整個人氣勢十足霸道女總裁Feel，可是她的娃娃臉根本就不搭配這一身打扮。剪了一頭整齊空氣瀏海的她，反而使她臉部變得圓潤許多，整個氣質亦變得好突兀，有一種扮大人的感覺。她這一個狀態與吳亦平凡長髮型圓潤時的長相十分相似，均是帶點頹廢裝酷的Feel。不少網友眼見她這一身裝扮都大表根本就是女版吳亦凡，紛紛一致認為有夫妻相，網友留言說道：「兩個站在一起還真像」﹑「兩顏值真很像」﹑「失散多年的雙胞胎」…叫他們二人趕快認親，十分好笑。