黃智雯趙希洛同年入行勁有淵源　孖住著閨蜜裝狂放閃

圈中有好多女藝人私底下其實是好姊妹，當中包括黃智雯（Mandy）和趙希洛（Candice），可能不是很多人知道她們是好朋友，但其實她們都好有淵源，Mandy在周三（18日）上載了跟Candice之前在法國一起影的合照，發文同好姊妹「示愛」！

呢輯相好歡樂啊！（Instagram@wong_manman）

Mandy早前就Candice一齊到法國讀戲劇課程，Mandy貼的幾張相相信就是當時影的，二人著住粉紅色上衣姊妹裝，在床上擺出多個搞怪甫士，Mandy仲留言話︰「當我心情麻麻，以前我會用薯片治療法，依（而）家我會loop下個album，揾下d（啲）靈感同Pleasure。」而Candice都留言話︰「以前你會自己一個人食薯片，而家我會坐係你隔離陪你一齊食薯片，食到我肥Fat晒，你就好啦食極都唔肥，痛在你心，肥在我身。」好sweet！

佢哋之前仲一齊去日本玩，又著姊妹裝。（Instagram@wong_manman）

+ 18 + 17 + 16

唔講唔知，原來Mandy同Candice的生日是在同年同月，生日只差十多天。而她們都是參加《2007年度香港小姐競選》入行，然後一同入讀2008年第22期無綫電視藝員訓練班，非常有緣！而她們平時都成日有心無意地唔小心襯了姊妹裝，果然好有默契！

點擊下圖睇吓佢哋嘅靚相︰