林夏薇爆陳展鵬變住家好爸爸：佢叫錯我做佢個女個名

林夏薇今日（19/9）以透視運動服現身陳偉成健身中心分店開幕禮，她接受《香港01》訪問時，透露今次服裝是自己配搭，讓外觀「健康得嚟又有少少性感」，不過林夏薇沒有為今次運動刻意節食修身，她分享平日保持健美身段方法：「我喺屋企會拉下筋，等啲筋拉鬆佢，等線條又長返啲，有時又會做練腹嗰啲機，得閒我都會上跳舞堂練一練。」

林夏薇以透視運動服現身陳偉成健身中心分店開幕禮。（陳順禎攝）

林夏薇最近與陳展鵬繼《乘勝追擊》後再度合作，拍攝新劇《逆天奇案》，陳展鵬今年四月榮升人父，林夏薇感受到拍檔轉變甚大：「佢而家成日好sweet，成日會諗個女，上次叫錯我做佢個女個名，我話：『嘩！你而家好幸福，滿腦都係家庭』，我覺得係非常好嘅轉變，佢而家係住家好男人，好爸爸嗰種，畀人覺得好溫暖。」

林夏薇最近與陳展鵬拍劇，大爆陳展鵬變成住家好男人，又曾不慎將林夏薇叫錯成愛女名字。（陳順禎攝）

有傳聞指《逆天奇案》原定由胡定欣擔正演出，但胡定欣為了避免與陳展鵬再合作而推劇，林夏薇稱未有聽聞此消息：「我真係完全冇聽過呢個傳聞，因為之前劇組好有誠意去邀請我拍呢套劇，我就知道嘅。」她又特別感謝劇組遷就檔期，讓她有足夠的時間陪伴家人和打理生意。