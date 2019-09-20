【林海峰是但噏】談論社會議題　林海峰：有人叫我講嘢唔好咁偏激

林海峰（阿Jan)一連7場Talk Show《林海峰是但噏Happy Monday》於昨晚（19/9）在紅館隆重揭幕。開場時，台上螢光幕播出一段阿Jan在對上一次開騷，由2017年至今所經歷的片段，而台下的觀眾亦不斷大叫社運口號。阿Jan昨晚以T裇短褲登場，一開口就分享了自己所聽到的忠告：「有人叫我講嘢唔好咁偏激，要盡量中立啲，有啲就話靠你為香港人發聲，我覺得自己好似好重要咁。」

阿Jan（左）不負眾望，在Talk Show上大談社會議題。（資料圖片）

靠一己之力激嬲香港人

其實有聽商台節目《在晴朗的一天出發》的觀眾都知道，節目主持人阿Jan在休息準備開騷之前已經不斷在節目上討論近月發生的「條例風波」，昨晚頭場，阿Jan亦不負眾望，說話意有所指：「𠱁人笑難，𠱁香港人笑難，𠱁一班唔開心嘅香港人笑係難上加難，大佬，靠一個人喎！相反，要激嬲香港人好容易，激嬲全香港人都好容易，一個人都可以做到。」

林狗下台

之後阿Jan又再發功，叫大家高呼自己的花名：「覺得我應唔應該上台？我應唔應該開工？如果大家想我落台換衫嘅話，你哋知我叫林狗，你哋要叫乜㗎啦？」豈料全場觀眾非常有默契，當阿Jan大叫「林狗」時，台下觀眾齊高呼：「下台！」阿Jan接著說：「嗱，你哋叫我下台，我立即順應民意，下台換衫開工！」

