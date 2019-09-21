007、魔戒男星從影生涯領死過廿次　美版羅樂林求饒：唔好再殺我

演員挑選角色各有不同的考量，有的在意有無大紅潛力，有的注重是否有戲路突破或是演技的挑戰，也有的只要片酬合理、拍來輕鬆就願意接。至於英國資深男星 Sean Bean，則有個特殊的要求：角色一定唔可以死！

英國資深男星 Sean Bean對於揀角色有個特殊的要求：就係一定唔可以死！（Getty Images）

因為Sean Bean一度經常演反派，故片中下場大都難逃報應，就算改演正派角色，在神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中也是慘遭斬首。他的「慘況」甚至令Fans發起活動，請求編導們別再賜死他，他也覺得每次在電視電影裡都死於非命實在太沒驚喜，放話以後要死掉的角色不想再接了。

Sean Bean曾是007電影《新鐵金剛之黃金眼》（Goldeneye）與《天網追擊》（Patriot Games）系列中的大反派，最後下場當然都是被英雄主角KO。他後生時不覺得演死戲有什麼忌諱，所以幾乎各種不同的死法都試勻，至少超過20部戲都以死亡告終！

高空跌死、五馬分屍死、斬頭死…Sean Bean「體驗」過N種死法▼

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本來他都不以為然，直到拍《權力遊戲》時，他雖是首季的主角，卻在季末被陷害、處決。睇過原著小說的Sean Bean，一早知道該角色的下場——劇組告訴他，到了該季的尾聲，就會被賜死離開，他也心諗：「都好，不用被一齣戲綁住6、7年。」

結果《權》劇全球爆紅，大部份主角知名度N級跳，從罕為人知的新秀成為人氣高漲的搶手紅星，這令Sean Bean的心意也動搖了，反而希望自己一直留在《權》劇，可惜所飾演的角色命運早就確定，無法挽回。

提到當年在《權》劇裡演他兒女們的小朋友，現在都長大成了炙手可熱紅星，Sean Bean笑言：「他們現在每一個都比我紅了，8年前他們都還那麼小，但現在你可以在各大重要雜誌看到他們，簡直像是神話成真！」他很開心自己在BBC即將播映的新戲《World On Fire》能活下來，表示：「觀眾都知道我的角色會死，因為是我演的，所以現在一定要改變這『慣例』，開始努力求生，要不然大家看戲就覺得太易估、太沒驚喜了。」

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