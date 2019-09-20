陳倩揚兼顧家庭工作仲要湊仔　直播卸妝有勇氣：做媽媽充滿挑戰

前香港小姐陳倩揚2015年與TVB約滿之後離巢，已為3子女之母的她，近年除了主持港台第一台節目《精靈一點》和港台電視節目《日常八點半》，還有擔任活動司儀，同時亦有攻KOL戰場，分享美妝及親子生活，早前更直播卸妝，以最真面目示人，非常有勇氣！

倩揚同時兼顧家庭和工作毫無怨言，覺得照顧小朋友的過程全部都係開心的印記。（陳倩揚FB圖片）

倩揚育有3個子女，分別9歲、4歲和1歲，由於兩個工人姐姐同時離職，所以她這段時間全力負起照顧家庭的責任，買菜煮飯洗碗一腳踢，同時又要做電台主持、活動司儀，亦未有停止直播分享，為母則強，非常厲害！不過倩揚照顧小朋友不覺得辛苦，她回覆《香港01》訪問表示：「其實一定唔會係用『辛酸』黎形容，一來路係自己選擇嘅，二來見證住幾個小朋友嘅成長，湊小朋友的確係唔容易，每一日都同佢哋同步學習、共同成長，做媽媽嘅路上充滿挑戰，邊做邊學，無話辛唔辛苦嘅，呢啲全部都係開心嘅印記，每一刻都充滿驚喜同滿足。」

倩揚亦慶幸另一半好幫到手，她才可以抽空兼顧工作，「老公一直都係一個神助手，家務湊仔樣樣都會做，仲有婆婆，嫲嫲得閒嘅話都會過黎湊吓孫，忙係忙啲，但都繼續可以安心返工，喺屋企又可以抽到時間同大家分享好物、分享生活趣事。」

+ 5 + 4 + 3

作為一個Key Opinion Leader，倩揚堅持親自試用產品，所以早前推介卸妝水，亦大膽直播卸妝，以素顏示人，童叟無欺，「每一款我會同粉絲分享的產品，我都一定會自己親身試過先推介俾大家。因為想俾觀眾見到最真實的效果，所以唔會『出貓』，同埋今次都唔係第一素顏，之前化妝、落妝、洗面、敷面膜咩都做過，跟開嘅粉絲都睇慣哂。我落街買餸湊小朋友返學都係素顏見街坊，見慣嘅都知㗎啦，工作岡位、鏡頭以外嘅我都係同大家一樣，都係做返人哋個老婆同我幾個小朋友嘅媽媽。」

除了照顧家庭之外，倩揚亦有做電台主持和活動司儀。（陳倩揚FB圖片）