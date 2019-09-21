歐陽震華馬德鐘新劇試造型冇Call記者　分析TVB為乜咁鬼祟！

「收視福將」歐陽震華繼2017年的拍攝劇集台慶劇《誇世代》和在今年為處境劇《愛回家之開心速遞》客串兩集之後，終於又返TVB拍攝重頭劇《伙記辦大事》！劇中演員除了有他早前提到的老拍檔萬綺雯外，還有出爐視帝馬德鐘、楊明和陳瀅等等，但如此強大的演員陣容，日前竟沒有公開舉行新劇試造型的記招，反而秘密地進行……

咁強大的演員陣容，竟試完造型都冇人知！（張國強微博照片）

重頭劇《伙記辦大事》除了有超強的演員陣容，該劇更是TVB鬼才監製陳耀全，還有剛四度重返TVB的猛料之人邵麗瓊一同監製，可謂台前幕后的卡士都相當強大！以TVB一向的作風，按照這個陣容加上是重頭劇，定必鋪天蓋地起勢宣傳。但這次竟然選擇靜悄悄舉行新劇試造型，全因一個敏感原因！

唔Call記者原來有原因！（歐陽震華微博照片）

演員唯有自己Post相宣傳！（張國強微博照片）

點撃下圖睇演員們點自我宣傳！

+ 10 + 9 + 8

據知情人士爆料，30集的警匪劇《伙記辦大事》原本是《鐵馬戰車》的續集，劇情會繼續以香港交通警察為題材，為觀眾呈現身為交通警察神聖的職責！馬德鐘會飾演為社團服務的律師、歐陽震華就會飾演警司、張國強飾演總警司、萬綺雯是便裝警司和馬蹄露會扮演督察，但鑑於最近香港爆發一連串反對修訂逃犯條例示威活動令警民關係變得緊張，因此決定改劇名。

竟然是《鐵馬戰車》的續集？（劇照）

+ 4 + 3 + 2

知情人士更透露原本所有劇中的造型已經在今年4月已經完成，但基於以上原因一直拖延至今才試造型。因為劇集汲及太多警察元素，所以亦不打算舉行記招。另外，馬德鐘曾在訪問中透露10月份開的新劇，但如無意外劇組會先拍廠景，而以制服上陣的外景戲份就留待12月才拍攝。記者曾聯絡監製陳耀全，對方用短訊回覆指：「不好意思，在工作中，晚一點再回覆你。」