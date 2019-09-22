網友發起到國慶嘉年華「追星」　JW吳業坤臨場被取消演出

最近每逢周末都有唔少網友發起嘅各類型「活動」，22號除咗有「和你塞」測試機場交通壓力，以及沙田區「和你SHOP」外，有網友發現呢日下晝喺青衣海濱長廊，舉行「慶祝國慶七十周年嘉年華」，仲有JW以及吳業坤到場表演，即時發起「追星」活動。

吳業坤同JW不時一齊出席活動。（IG：@jwchubz ）

有網友發起到青衣「追星」（連登討論區）

有連登巴打開PO號召網友「唔入機場嘅手足可以去追星」，詳細列出22號下午青衣活動資料，坤哥同JW都係表演嘉賓，短短時間已經有五百多個回應，情況就如之前嘅一啲圍堵TVB活動一樣。

有網友二次創作改圖「呼籲」網友到場支持坤哥（Facebook：Sayno2tvb）

活動原於下晝1點30分開始，至到傍晚5點半，不過現場人士就話活動開始後未見兩位歌手現身，而主辦單位回覆傳媒查詢時指，基於保安理由，取消藝人表演環節。JW經理人公司喺下晝2點幾，接受《香港01》訪問時表示：「活動前一兩個鐘收到主辦單位指示，取消藝人演出環節。因為呢個活動好耐之前，已經同民政事務處嗰邊Confirm。不過因為近日嘅事，每日都確定唔到事態發展，基於安全理由，我地都一直有同主辦方緊密聯絡，最後決定都係等主辦單位決定，本身JW同坤哥出場時間都係活動較後時段，所以JW都未到現場嘅。」嚟緊短時間內JW亦無接其他類似嘅國慶活動表演工作。