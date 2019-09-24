馬路上驚見前台灣總統陳水扁揸巴士？　吳宗憲O晒嘴：我嚇壞了

「人有相似」這件事真的好神奇，就好似早前內地南寧市米攤老闆似足羅志祥﹑前華航空姐Ivy似足林依晨等 ，近日台灣綜藝天王吳宗憲（憲哥）亦遇到這種情況，在馬路上發現一位巴士司機神似前台灣總統陳水扁，令他超級驚嚇更急不及待影下來同粉絲分享。

吳宗憲日前發現巴士司機神似前總統陳水扁。（吳宗憲Facebook圖片）

日前，吳宗憲在馬路上經過回望四周時，令他發現一件驚奇的事，就是在他正對面有一位巴士司機神似前總統陳水扁，這一個人的出現令他非常驚嚇，使他還一度以為是他本人添：「哇！現代醫學真是太厲害了。阿扁開公車，真的把我嚇壞了！就在我的面前！」這位巴士司機戴著黑帽，眼睛下垂整個人似乎沒精打采似的，而且膚色偏黝黑乍看之下某角度同陳水扁是神似的，難怪會令吳宗憲誤會喇！

巴士司機乍看之下真的好似前總統陳水扁。（吳宗憲Facebook圖片）

只是生活上一則趣事分享而已，想不到在短短時間內就吸引2萬人按Like超過600則留言，不少網友都話巴士司機似陳水扁，更建議找他去上吳宗憲的節目《綜藝大熱門》添，睇嚟憲哥的魅力真的沒法擋呀。事實上，陳水扁因為健康問題目前獲准暫時出獄保外就醫。