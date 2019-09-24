張繼聰曬爆肌相向未來女婿宣戰　地獄式訓練餓到咬空氣當食咗

繼張家輝為拍《激戰》操爆肌之後，現在又輪到張繼聰為新戲狂操肌，將老竇嘅Standard拉高晒。阿聰日前與一對仔女到沙灘玩，這是阿囡張靖（Kakaball）第一次到沙灘，阿聰在社交網站上傳了一張爆肌相，旁邊是Kakaball，他向「未來女婿」宣戰：「尋日第一次同妹妹去沙灘，我決定隆重其事。因為我係佢人生，第一個男性拖住佢手仔漫步沙灘嘅人， 一定要盡做。將來如果佢同其他男仔介紹佢老豆，我希望佢剩係用依張相......冇咩嘅話，我番去做gym 先」。

阿聰將Standard推到咁高，令人好擔心Kakaball將來好難搵到男朋友。（IG截圖／louischeung2013 ）

昨日（23日）阿聰展示他長時間努力不懈的成果，一排超強朱古力肌。不過阿聰操肌有成，第一時間不是向老婆謝安琪炫耀，而是向未來女婿宣戰，有個咁大隻的未來外父，Kakaball未來男朋友的壓力認真唔細，連路過的胡定欣都忍唔住留言：「其實（男朋友）已經難揾，你老豆再將Standard推到頂點，姐姐唯有說一句GOOD LUCK!」

39歲的阿聰去年接拍新戲《金童》，為了令身形接近西洋拳拳手，他進行玩命式訓練，花了近兩年時間準備角色，分別要經歷增肥和減磅的訓練。阿聰先增肥50磅，由M碼變成XXL碼，增完磅再激減了40磅。

阿聰為了令身形接近西洋拳拳手，進行玩命式訓練，先增肥再減磅。（IG截圖／louischeung2013 ）

阿聰要嚴格控制自己的飲食，增磅時要大量進食，到減磅時，則要嚴格控制飲食，他曾在IG分享，自己要運用想像力來進食，因為很多食物都不能吃。

阿聰差不多40歲才學打拳，就連跳繩也要重新學習，他的膝蓋曾經受傷，雙腳曾被繩索打出血痕時，令阿聰一度氣餒想放棄，不過反覆無數次的練習，加上拳擊師父耐心教導，阿聰才得以撐下去，「中間依年幾，經歷膝頭哥受傷，無數次比條繩打到成腳血痕...無數次想放棄.依段日子，每日朝早五六點起身開工，收工就即刻趕去訓練，再加帶氧運動，每日仲要保持嚴格嘅飲食，雖然都幾辛苦，不過仍然保持積極...」

阿聰不時在個人社交媒體分享健身成果和心路歷程，他有一金句：「人要惡過啲脂肪」，靠以意志力取勝，「一切嘅努力，就係為咗一部電影，一個角色」，為了藝術，付出一切努力，阿聰的敬業令人敬佩！

點擊圖片看張繼聰為了角色有幾博命：