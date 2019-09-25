孫儷分享做媽媽後穿搭七大改變　惹網友共鳴：說得太對了

孫儷係內地娛樂圈一線女星。（資料圖片）

有邊個女人唔想靚？但隨住身份改變，有時會作出退讓，特別係做咗媽媽之後。孫儷同鄧超結婚多年，係圈中公認嘅恩愛夫妻。作為內地一線女星，出席公開活動時光鮮亮麗，但自從生咗一對仔女之後，私下衣著都漸漸起變化。呢日孫儷分享做媽媽後穿搭七大改變，引來唔少媽媽級網友嘅共鳴。

孫儷同鄧超育有一子一女。（微博：turbosun）

私下湊小朋友孫儷衣著打扮都以方便為主。（微博：turbosun）

孫儷做媽媽後穿搭七大改變：

能不能隨時邁開腿，張開手，萬一孩子跑遠了，我能一個箭步沖上去，衣服不能掛住我質地變得特別重要了，不能掉毛，小孩會過敏面料不能太脆弱，要不然不抗造顏色還不能太淺領子不能太低，要不然和孩子拉扯的時候，直接從領口可以看到你的腳脖子高跟鞋更是別想了，連運動鞋我都要那種一腳就能把腳伸進去的那種，絕不浪費半秒時間在整理著裝上所有的小包都是自己心情好時拿出來看看的，因為和孩子出門永遠一個雙肩背包，因為可以裝水裝玩具裝備份衣服

簡單嘅牛仔褲波鞋就係最好嘅湊仔裝束，孫儷嘅分享成功引起媽媽網友共鳴。（微博：turbosun）

睇完呢七點，大家應該明白點解媽媽們嘅衣著都好似同一類型，為咗湊小朋友，就算買咗靚衫都會因為唔方便而長期放入衣櫃。孫儷微博一出，馬上獲大批媽媽網友瘋狂轉載表示認同，「說得太對了，帶小孩出門，別想美美的，只考慮怎麼方便怎麼來。」、「到後面發現買的衣服都差不多」。