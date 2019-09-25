【哎呀好身材】張天愛學生時期被欺凌　自嘲是現實版杉菜

藝人表面上看似風光亮麗，其實背後往往有許多不為人知的心酸故事。好似內地女星張天愛，在近日播出的綜藝節目《哎呀好身材》中，自爆學生時期被同學欺凌，令她有感而發仲講到眼濕濕添。

張天愛自爆小時候是窮人家。（《哎呀好身材》微博圖片）

在最新一期播出的《哎呀好身材》中，張天愛與劇組人員齊齊去了火鍋店聚餐。期間講到新劇飾演的16歲女主人設令她有感而發，因為當中的角色與她童年時期的自己非常相似，均是窮人家子女又被人欺凌。而她更形容這一種情況似足《流星花園》裡的杉菜添：「我很小時時候吧，我家就是在農村縣城的那種地方。然後我爸媽就是很想要創業改變自己，想要離開這麼一個小的地方，然後就把我送到了我們哈爾濱當時最貴的一所私立學校。我媽我爸把那時候一年賺的錢做生意還不是上班，他們兩加一起做的生意的錢都不夠，我在那個貴族學校的學費。然後我到了這樣的學校，我來上課的第一天我就想去洗手間，然後我就舉手之後老師問我幹嘛？我就說了一句很土的話，我說我要「出外頭」，就我不知道那個叫上廁所。我說的「出外頭」就是農村小孩說的話，然後全班同學就哄堂大笑。」

張天愛認為小時候自己好似杉菜。（《哎呀好身材》微博圖片﹑娛樂指南微博圖片）

對於農村出身的張天愛來講，來到城市的貴族學校裡她自感格格不入，在學校裡受到欺凌她亦堅強忍下去，自己去面對不敢同家人訴說：「其實我到那個學校之後我不光是我自己對設備的一些陌生，然後其實我跟很多同學人家聊的東西用的東西都不一樣。其實我的那些年是我一個人默默地就是改變自己，我回到家裡從來都沒有跟我父母和我的兄弟姐妹們叔叔阿姨們去說，我想家我有多苦，或者是我吃了甚麼樣的虧。」邊講邊眼濕濕似乎這一件事影響她至深。不少網友都感到非常意外，認為她的氣質看起上來似富家女，想不到原來是窮人家孩子，這一點認證了「人不可貌相」這個道理。

張天愛因為講了一句說話，被同學取笑。（《哎呀好身材》截圖）

雖然張天愛講到如此慘情，但有網友就認為她的條件其實冇咁差勁。事因有網友就找出了一些證據，對她這個現實版的杉菜起了懷疑。因為張天愛曾經在一則微博留言中，認證了家裡養鱷魚的事實，正因為這件事令不少人想到能夠在家中養鱷魚其實唔會太窮。另外，網友更找出她的父母是開飯店家中有兩輛車出入等，這一種情況點睇都不是窮。

網友為張天愛發聲。（微博截圖）

但另一邊廂有網友就為她發聲，認為養鱷魚﹑開飯店等這一種事情是比較後來發生的事，目前所見的情況就是家中經濟好起來而已，其實沒有甚麼不妥，大家紛紛留言：「剛開始沒錢後來有錢了」﹑「都說了小時候家裡條件不好了」﹑「後來生意愈做愈好不就變富有了嗎？」…認為她所講的是冇問題。