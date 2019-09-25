許靖韻首個售票演唱會重遊舊地 密密加操報答歌迷

作為歌手會最希望有自己歌曲，專輯，一步步踏上屬於自己嘅舞台。許靖韻Angela出道6年，終於等到首個喺香港嘅售票演唱會，將會喺演唱會上用音樂演繹佢對25歲呢個重要一年嘅心情。

許靖韻首個售票演唱會由原本8月推遲至11月舉行。（IG：@angelachingwan）

演唱會原定於8月舉行，宣佈延期後好多歌迷都表示，要等補場消息不肯退票，現在終於補場成功，歌迷們都紛紛於社交媒體留言，對Angela送上支持及鼓勵。Angela感動表示：「十分感謝歌迷等待及給予我信心，希望自己可以以最佳狀態演出報答你們嘅支持，因為呢場香港首個個人音樂會，不論對我及歌迷都很重要。」

Angela歌唱比賽入行，近年參加唔少內地歌唱節目，實力備受肯定。（IG：@angelachingwan）

對呢次演唱會的延期，Angela話除咗有更多時間綵排及準備，希望可以帶俾大家驚喜外，更表示Music Zone係一個很有特別意義嘅演出場地：「Music Zone不單止是「小背心」 除下面具、揭開神秘面紗嘅地方，於我來說也是很Warm、很Close，所以很期待與粉絲們有近距離嘅接觸。」