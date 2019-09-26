產後照顧囝囝　靚媽樂基兒有特別修身技巧：大肚只係重咗22磅

樂基兒（Gaile）4月誕下兒子朱樂其（Hunter），今日（25/9）是她產後首次出席活動。她接《香港01》訪問時，表示非常享受天輪之樂，湊仔生活十分快樂，被問到是否適應照顧Hunter的生活時，她回答說：「其實唔難湊嘅，只不過瞓覺時間唔同，有時你想瞓，佢又未必想瞓；佢想瞓嘅時候，你又未必瞓到，再加上前日佢打針，又輕微發燒，我又好擔心好驚，要敷毛巾，又要食藥。It just scary。」

樂基兒（Gaile）十分享受湊仔生活。（葉志明攝）

老公Ian有沒有幫手照顧？她說：「都有嘅，Daddy放工返嚟都會幫手，大家Work as a team。」識照顧？「識！佢識換片同埋幫手掃風。」餵奶粉？「之前係餵Breast Milk（母乳），而家就係食Fomula。」生BB後怎樣Keep Fit？她就笑說自己有特別的技巧：「我諗有小朋友嘅（都會知），我個仔又特別高，重量都有咁上下，（可以當做運動）。再加埋我大肚嘅時候，我都唔係食咗好多嘢，只係重咗22磅，所以都OK嘅，加埋平時都有做修身嘅Gym，不過我仲有少少要減。」她亦表示，平時與BB一起做瑜伽，其實也有幫助。