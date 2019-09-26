【林海峰是但噏】氹香港人開心難度高：觀眾俾到信心我做落去

林海峰（Jan）在紅磡體育館舉行的《林海峰是但噏》Talk Show周三晚（25日）落下帷幕，完Show後Jan與軟天師葛民輝及影帝黃秋生一同接受訪問，問到在動盪的社會氣氛下開Show，氹香港人開心難度會否特別高，Jan說：「的而且確都幾難，還好觀眾都幾熱情，反而佢地畀到信心我做落去。（第二個難度是請秋生哥踏上紅館舞台？）當然！今次係第三次同秋生哥結緣，第一次係電影，第二次係舞台劇。做完舞台劇時已經猴住佢！」秋生說：「一路大家都講話唔好再合作！」

林海峰與黃秋生、葛民輝帶來唱跳舞台，使現場歡呼聲不斷。（陳順禎攝）

黃秋生坦言這是第一次在紅館唱足七日：「我真係唔係講笑，對於我嚟講好得人驚，因為個表演模式係我從來未試過，舞台劇驚起上嚟可以望住個對手，呢啲要對住觀眾掟出去，記唔到歌詞，自己啲歌詞記唔到，莫講話人哋嗰啲。」原來當初Jan只是請秋生上台「講兩句嘢」，秋生當然爽快答應：「講兩句嘢冇問題！分零鐘㗎姐！然後俾疊紙我，嚇到我瀨尿。」問到二人接下來會否有更多的合作，秋生說：「世界上嘅嘢好難講嘅。」Jan更說要向秋生的看法學習：「唔係好多人可以去到嗰個境界。」葛民輝大讚說：「影帝真係影帝！」

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黃秋生即席用口風琴吹出近日熱爆的兒歌《有隻雀仔跌落水》，以及《願榮光歸香港》的旋律，葛民輝大爆原來是即興之作：「秋生哥會隨住感覺加新嘢先大件事！今日興奮啲就吹多首。」原來Jan一早「落了Order」讓秋生吹口琴：「我知道秋生有十八般武藝，隨便攞一樣出嚟都得！秋生亦都問我可唔可以早啲俾啲嘢我去練。」葛民輝亦有彈Ukelele，Jan：「阿葛每日都係最早嚟嗰個，好盡忠職守，好滿意，今日公司做得非常好！」