【專訪】葉蘊儀討厭被稱「美魔女」：標籤女性係唔尊重

80－90年代女神葉蘊儀（Gloria）自1995年結婚後便淡出娛樂圈，專心照顧家中兒女。2000年與老公離婚後便獨力照顧兒女，在2004年復出拍劇，更專心忙碌自己的生意。

現年46歲的Gloria用了半年時間去籌備她的攝影集（看起來是寫真集），這難免會令人說一句：「下，唔係呀，都46歲先嚟出寫真集？」，她解釋：「其實我以前都有拍過類似相集，但都係年紀好細嘅時候，其實自己都成長咗，想畀另一個感覺觀眾。」

Gloria挑戰性感尺度。（葉兆康攝）

始終年紀不少，拍攝照片要擺一些性感姿勢困難相對高，始終不是18歲時候，沒有了那個青春氣息。當然剛剛提到她是想給觀眾的感覺不是青春而是成長了的她。但是有看到她之前的照片其實是挺「師奶」，難以想像能拍攝這些性感照片。所以為了擺脫「師奶」形象，務求拍攝最美照片，她進行了一次地獄式減肥，「我之前最高峰有130幾磅，經過呢幾個月，我都減咗30幾磅。」想知Gloria如何減肥請點擊影片觀看。

Gloria真係瘦咗好多。（葉兆康攝）

近年不少上了年紀的女性也會推出寫真集，她們也被人稱呼為「美魔女」，相信Gloria也可以用作這稱號，但是她聽到有點不高興甚至覺得侮辱，她說：「我唔係咁鍾意有呢啲形容詞擺係女性身上，例如美魔女、玉女、中女、女神等，我覺得有標籤畀女性係唔尊重。人哋可能會覺得係讚美，但我唔覺得需要標籤係女性身上。」

Gloria對於自己攝影集有好多諗法係裡面，佢當今次係佢重大突破。（葉兆康攝）

Gloria這本是攝影集，但外界歸類為是寫真集。其實這本攝影集Gloria開始有這個念頭、籌備、減肥、拍攝完畢後，是她很滿意的一個個藝術品，至於別人眼光並不在乎，「其實人哋要點睇，我唔覺得有乜問題，最緊要係做嘅人係咩感覺。如果佢哋覺得係寫真集咪寫真集囉，但對於我嚟講係藝術攝影集。」

Gloria指人生中有很多事情渴望去挑戰，現在還在尋找中。（葉兆康攝）

初入行的時候Gloria被喻為可愛教主，當年也拍攝過寫真集，相隔多年其實她並不想大家重提當年的她，「我已經唔係十幾二十歲嘅Gloria，我經歷咗好多唔同階段，我同以前樣貌都相當唔同。所以我唔會同我以前嘅相作比較，我會做依家嘅自己。以前十幾二十歲當然可愛啦，但我依家係sell成長嘅我。」

Gloria相比以前的可愛多了一點成熟。（葉兆康攝）

每一本書作者都希望會給觀眾一個訊息，這本攝影集尤其是女性，Gloria想讓她們收到一個訊息，便是女性身體自主主義，書中更有金句，她說：「赤子之心，呈現女性本色。我本書叫做赤色，點解呢，因為我鍾意紅色，同埋赤子係好純粹想做呢件事，冇諗過要同其他人比較，只係想做我想做嘅事。另外呈現女性本色，可能我哋喺富權社會長大，社會要我哋到某個年齡做某件事。我曾經都係咁，會畀社會規限，我最想同佢哋講唔好畀社會規限。」

唔知道大家睇咗Gloria嘅攝影集收唔收唔到佢想畀大家嘅msg呢？（葉兆康攝）

這麼多年來Gloria花了全副精神在照顧她的一對子女，接下來乖女即將上大學，她終於可以放鬆做自己想做的事情，Gloria笑自己是100分的媽媽：「做媽媽我差唔多完成，我可以做自己想做嘅。之前我會將我時候投入哂係屋企方面，不過我絕對唔係虎媽，我會畀好多自由度佢哋。我經常都同佢哋討論全世界發生緊嘅事，好似朋友一樣，自己係其次。」