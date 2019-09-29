【雙層公寓】可愛型、冷酷型、進取型　邊種性格嘅男仔最吸引你？

Netflix真人騷《雙層公寓：東京2019-2020》成功引起不少觀眾追看，在各大網絡討論區掀起話題，其IMDb評分更高達7.4分。《雙層公寓》自第一輯起已經造就了不少熱話，節目召集3對男女素人度過一段時間的同居生活，拍攝團隊在無劇本之下記錄3對男女的交流和日益增進的感情，而是次的「東京篇」更被稱為主角顏值最高的一輯，其中三位男士更是各有個性，分別是可愛型的西野入流佳、冷酷型的吉原健司以及進取型的松崎翔平。不知香港女生在戀愛方面比較喜歡那一種性格的男生呢？

可愛型-西野入流佳:

西野入流佳是三人之中年紀最小的一位，只得20歲，還是一位工讀生。他性格比較腼腆，和異性説話時臉上都會變得通紅，雖然在其他人眼中他只是弟弟型的角色，但流佳其實是家中長子，除了一個弟弟和妹妹，還有一對雙胞胎妹妹，這個帶着少許稚氣的可愛男孩或許還有擅長照顧别人的一面。

西野入流佳:

+ 2

冷酷型-吉原健司:

31歲的吉原健司是一位音樂家。他在節目第一集的表現絕對可以被稱為一座冰山，酷酷的外表，較為成熟的造型使得一眾女生都覺得他帶着一種神秘感，這使他一度被懷疑是在裝酷。然而健司只是單純的慢熱而已，當他拿起結他笑着彈奏自己的原創歌曲，相信沒有幾位女生可以抵擋得住這份反差萌的殺傷力。

吉原健司:

+ 3 + 2

進取型-松崎翔平:

現年25歲的松崎翔平是一位演員，相比起另外兩位男性似乎更着重外形，可以看出他的衣着和髮型都經過悉心設計，具備一定的潮流觸覺。翔平十分健談，而且個性率直，會對感興趣的女生主動出擊，這使女生們對他的第一印象也是最好的。

松崎翔平: