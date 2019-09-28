【劉德華演唱會】新加坡萬人為華仔慶生　林俊傑秒變迷弟勁High

闊別新加坡舞台11年的劉德華，周五（27日）晚在過萬名觀眾的陪同下，一起歡度生辰。9月27生日的華仔，當晚一踏入12點，一班工作人員便急不及待地為他送上第一個生日蛋糕，還特意準備了不少素菜。雖然眼前的美食讓人垂涎，但華仔堅持一連四場的演出要以最佳狀態示人，所以不敢放縱，暫且忍口，待四場演唱會圓滿落幕才吃個滿足。

難得生日有一大班粉絲與他渡過，華仔主動要求來一張捧著蛋糕的大合照，好讓他牢牢的記着今年的生日是如此難忘。

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華仔的粉絲為了給偶像驚喜，27日一早便到達會場，花了數小時將過萬張紅心生日卡預先藏在場館的座位上。當華仔在準備唱《My Love》一曲時，在場的樂隊突然改奏Happy Birthday，一眾舞蹈員捧着蛋糕送上華仔跟前，粉絲們隨着現場樂聲舉起生日卡站起來高唱生日歌，生日卡上的一顆顆紅心佈滿了現場，突如其來的驚喜讓華仔感動地說：「今天是我的生日，多謝你們到來，與我一齊渡過」。其後華仔為大家獻唱一曲《月亮代表我的心》以回報粉絲的心意。

「行走的CD」林俊傑當天亦是觀眾之一，及後在微博貼上嗨唱生日歌的片段！

華仔捧着蛋糕許下一個願望，語重深長的說：「我有一個wish，希望我們四場演唱會曾經來過的朋友，我們永遠永遠都是好朋友，從來未來過的叫他們來，如果曾經買不到票的，沒關係，我繼續會開，一直到所有人都能看到為止！」說罷全場歡呼聲四起，華仔禁不住說一句：「你們太可愛了！」連日來楊采妮、孫燕姿、林俊傑等也有來捧場，並送上花籃為華仔打氣。