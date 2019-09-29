Sulli雪梨「No Bra」再惹批評　真空直播意外露點無阻好心情

一直爭議多多的前f(x)成員Sulli雪梨，多次主張「No Bra，Free the Nipple」（不戴胸圍）運動而備受批評。不過她從來未有理會路人及大眾的目光，多次真空見人，身體力行推廣運動。不過昨天（28日）Sulli再一次真空上陣開直播，卻意外露點走光成為網民的熱話。

昨天Sulli在個人IG上開Live，直播她外出前的化妝過程。當時身穿V領絲綢上衣的她，可以明顯見到內裡並沒有穿着任何內衣。雖然Sulli已多次真空開直播，粉絲亦見怪不怪，可是這次她卻在整理頭髮的期間意外露點走光，因此又一次因「No Bra」而上報，批評她敗壞社會風氣。不過我行我素的Sulli當然未有受負評影響，今天再在IG上傳幾張疑似沒有着內衣的美照，並寫上「為甚麼今天這麼開心？」

Sulli昨天在IG開直播時，意外因真空而走光。（IG/@jelly_jilli）

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其實Sulli已多次因「No Bra」而備受批評，可是她曾在JTBC節目《惡評之夜》中講過內衣對她來說只是一件飾物，只是根據不同的衣服選擇穿着內衣與否，認為不穿也是美麗的表現。Sulli曾在節目反問：「胸圍對健康不好，當中鐵和鋼圈的部份會影響消化系統，為甚麼一定要穿呢？」大方向觀眾宣揚「No Bra」運動，希望大家能夠以開放的態度接受

Sulli又一次備受批評，可是她似乎未有受此而影響心情。（IG/@jelly_jilli）