三十年前舊照出土令人一見難忘　47歲黎姿︰我們不可能永遠年輕

黎姿（Gigi）（現改名黎珈而）自出道以來已出名氣質清純﹑五官標緻，尤其在以前沒有P圖的年代，而且當年的化妝技術也沒有現在的高超，很多女明星都常以一張素臉示人已驚為天人。日前，Gigi在IG上載一張18歲時的照片，相中的她眉清目秀，一頭烏黑長髮，仙氣逼人，令人一見難忘。她留言透露︰「朋友傳來這張舊相，那時是18歲！我們不可能永遠年輕，但卻可以快樂享受今天，活出每個年紀最盛放的狀態！其實我覺得，女人能讓自己樣子看起來比實際年齡小6歲，就很不錯了。」她不只有美貌，也非常有智慧，難怪是網民心目中永遠的女神！

18歲的Gigi，青春逼人！（Instagram@gigilai_official）

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1985年，當時只有14歲的Gigi到健身會探望父親時，被歌手許冠傑發掘，一年後她簽約出道。初期他只做臨時演員，後來拍電影《飛躍羚羊》嶄露頭角，其後在1996年開始拍的《古惑仔》系列電影演「細細粒」而給人留下極深刻的印象。近10年，Gigi已退出娛樂圈，專心相夫教女和打理生意。不過她也偶有在IG分享她的最新消息，現年47歲的Gigi保養得相當好，對扮靚也有不少個人心得，故完全沒有「走樣」！所以她的舊相分享帖文一出，喪吸粉絲們的like，更加留言洗版大讚她的美貌。

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