19年無綫電視節目巡禮被取消　港姐郭羨妮：唔做呢個Job邊個識你

要數每年TVB重頭節目，除了台慶以及頒獎典禮外，就是無綫電視節目巡禮，而節目巡禮的重要性，其重要性又與前兩者不相伯仲，皆因這個節目會邀請廣告客戶到將軍澳參觀，實地感受一下電視城的制作以及讓廣告客戶近距離接觸一班藝人，實屬是「省靚招牌」兼搵錢的節目。不過今年卻因「需以較靈活方式去加強與廣告客戶之聯繫及溝通，直接向廣告客戶推介無綫來年之精彩節目」為由而取消。

郭羨妮真係好靚。（梁碧玲攝）

由1999年就已經參加無綫電視節目巡禮的香港小姐郭羨妮今日出席「香港兒童時裝周」活動，接受《香港01》時就表示自己近來忙於工作，沒有留意到節目巡禮被取消的消息。她說：「一到9月，10月好多嘢做㗎，個個都要着到好靚，要借好多鑽飾。今年唔搞吖？咁特別？」當記者向她解釋TVB想用新方法與客戶溝通後，她說：「咁y就要期待用咩新方法啦，咁今年大家就唔使咁忙鬥珠寶啦。嗰時個個都要一千萬珠寶上身㗎嘛。」

郭羨妮表示自己參加了節目巡禮已有十多年。（梁碧玲攝）

她回憶道：「有保安跟住嘅，都幾驚㗎，咁多錢嘅嘢戴上身。（出現的藝人比台慶更多？）不嬲都係㗎，節目巡禮係曬冷㗎嘛，台慶就唔一定有份做㗎嘛（指沒有參與劇本拍攝就不用去台慶）。（參加了節目巡禮多少屆？）由我入去之後到我走囉。每一年都要去！呢個係Must，Cannot not go。」由朝到晚為這個節目準備，會辛苦嗎？她坦言：「兩睇啦，呢樣係宣傳嚟嘅，呢個工作應該係宣傳自己，如果唔做呢個Job，邊個識你啫，係咪先。」每年都要與客戶合照，會否辛苦？「我覺得係應該嘅，人哋請得你做代言，就梗係要影相啦，唔係請你做咩吖？」今年節目巡禮被取消，會不會可惜？「咁又唔關我事喎。」