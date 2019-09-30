湯洛雯情斷羅天宇後爆新戀情　被指與劉愷威撻著大半年

湯洛雯同羅天宇結束四年情後，再見亦是朋友。（IG：@lawjoey）

湯洛雯自從同羅天宇結束四年情後，感情生活一片空白，將所有心思放喺工作上。點知呢日有傳媒爆出佢原來發展緊地下情，對象更加係大佢12歲，離婚不足一年嘅劉愷威﹗

回復單身後靚湯全心投入工作。（IG：@roxannetong ）

+ 9 + 8 + 7

呢2個名放埋一齊，令網友抓不著頭腦，除咗同為星二代之外，完全唔知仲有咩交集點。報道指劉愷威離婚後多咗出席朋友間聚會，就喺年初同好友林夏薇食飯時，同場遇上湯洛雯，二人一拍即合，但因為劉愷威離婚無幾耐想將戀情保持低調。

劉愷威去年底同楊冪宣佈離婚，結束七年情。（視覺中國）

報道更指呢一年劉愷威經常喺香港出現，除咗係照顧囡囡小糯米，更因為方便拍拖見湯洛雯。仲話身為媒人嘅林夏薇幫忙保密，借出山頂豪宅俾佢哋密會，又借車載湯洛雯到深圳會合劉愷威。

有指林夏薇成為兩人紅娘，更借屋借車俾佢地密會拍拖。（IG：@rosinalam）

睇返靚湯IG以及劉愷威微博，基本上完全搵唔到佢哋交集嘅跡象，林夏薇同劉愷威聚會大合照，亦未見湯洛雯蹤影。有內地傳媒向劉愷威方面求証，佢哋回覆：「假的，完全是編造。」