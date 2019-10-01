【金宵大廈．劇透】歐陽巧瑩酒後吐真言　陳山聰揭驚天秘密

無綫劇集《金宵大廈》故事引人入勝，令觀眾跟著線索走，推測究竟Alex（李施嬅飾）和阿蕭（陳山聰飾）的愛情故事會如何發展。上集開始了《洞》的單元，從Alex的前世Coco和阿蕭的前世劉旭輝60年代的故事回到現代，金宵大廈來了一位新住客宅男李家俊（馬貫東飾），成為Alex（李施嬅飾）和Mia（歐陽巧瑩飾）的新鄰居，而他透過牆上的一個洞去偷窺Mia的一舉一動，並網上揭穿她的真面目。Mia也因被揭發使用隱形胸罩而名氣一落千丈。

Mia直播做瑜伽時失手。（影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

李家俊在網上發表言論想摧毀身為KOL的Mia，因為他覺得這樣才可以釋放「真的Mia」。Mia於是直播自己真實的一面向網民道歉，而她轉而追逐自己做歌手的夢想，但有一天飲醉酒下，誤闖李家俊的房間，向他講自己的心事。其後Mia成功被選到韓國受訓圓夢。另一邊廂，阿蕭和Alex再續前緣，Alex卻失約，阿蕭向Mia查問她的下落，Mia感驚訝，表明Alex當日登上早前失聯的客機，令阿蕭不解，那一直跟他談情的是誰？於是他翻看閉路電視……看來秘密將會逐步被揭曉……

關於Mia和李家俊的故事，《香港01》記者向劇集編審羅佩清查詢，她說︰「又唔完全係（愛情故事），不過肯定係『甜故』。」

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