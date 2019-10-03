朱茵型爆出席巴黎時裝周　自爆靠一個男人打造完美打扮

朱茵最近獲邀出席巴黎時裝周，短短數日便觀賞了多個靜態展和時裝騷，又分別換上性感魚尾貼身長裙和型格十足的橙色西裝亮相，展現截然不同的魅力，期間更獲品牌設計師大讚穿着有型得體。第三次獲邀參加時裝周的她坦言心情興奮：「我覺得出席時裝周最好玩嘅地方，就係可以嘗試平日較少接觸嘅衣着打扮，同時以朝聖嘅心態，吸收最新時尚資訊。喺巴黎短短幾日，見到當地人喺穿搭上充滿自信，呢方面好值得我哋借鏡，每個人都應該具備自信。」

朱茵獲品牌設計師大讚穿着有型得體。

雖然朱茵深信擁有健康身體就自然駕馭到各種造型，但都要靠時尚顧問幫手，而這位高人便是枕邊人黃貫中（Paul）：「平日經常同老公交流時尚心得，我最鍾意問佢意見，佢一話顯肥，我就唔會買；如果佢話靚，我就一定會買，始終佢曾經攞過『十大衣着人士』，同埋佢係一個唯美主義者，所以我絕對相信佢嘅眼光，呢一種時尚交流，都係兩公婆嘅情趣，哈哈。」

朱茵大爆老公黃貫中是她私人時尚顧問。

朱茵又自爆一次巴黎之行「大出血」，單單是鞋已經買了五對：「仲有衫同手袋！不過我都冇忘記老公同囡囡，聽日係喺巴黎嘅最後一日，我會留足全日為佢哋『血拼』。」血拼再有樂趣，也難及家人團聚，朱茵完騷後只會逗留一天便匆匆回港：「留一日已經夠奢侈，自己都歸心似箭，因為囡囡而家讀小學，好多嘢要兼顧，媽媽嘅支持係好重要，我返到香港第二日就要參加阿女嘅學校活動，所以都要趕返去喇，同埋我真係好掛住佢哋啊！」