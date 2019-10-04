【全民造星II】暖男表演膠筒敲擊喊香港加油　犯下大錯慘被淘汰？

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》正在熱播，第二集就已經開始殘酷的淘汰賽，99位參賽者，有3位選擇退賽，剩下的96位中就這一輪已經要淘汰30位，定下60強的位置。第二集的內容則由1號參賽者開始，順序演出自己準備的舞台。 共有五個單位擔任本輪的評判，分別是唱作歌手林二汶、電影導演兼編劇陳詠燊、電台DJ黃天頤、作家王貽興、以及去年經《全民造星》出道的團體MIRROR。比賽期間評判有權利對不喜歡的演出亮紅燈。 當參賽者獲得全藍燈，即代表順利入圍； 獲得四盞藍燈代表暫時入圍，如果全藍燈的參賽者滿額，四盞藍燈的則會被淘汰； 獲得兩至三盞藍燈會進入復活區，若所有參賽者表演完尚有入圍名額，才有機會復活； 只有一盞藍燈或全紅燈的人即等於立即淘汰。

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+ 8 + 7 + 6

施偉忠的綽號叫「暖男」，評判之一的王貽興聽到這個名字就立刻亮起了紅燈。在首輪面試時，他穿着吊帶褲、戴着冷帽，又展示了身上為數不少的紋身，甫進場監製花姐（黃慧君）就說：「佢啱啱行入嚟，我就想叮佢走。我呢啲師奶見到呢啲樣，就唔想同佢做朋友！」暖男對此就有點不以為然，只因走在街上更難聽的說話都聽過！

原來暖男是精神復康中心的職員，每天都要面對極度負面的情緒病患者，而他的工作就是幫助他們建立自信，這個反差讓評判們大為驚訝。暖男亦感謝這份工作：「我有好多靈感都源自於佢。」首輪面試自彈自唱的原創歌曲《寂寞城市需要一種病》靈感亦來自思覺失調的病人，開朗的形象令觀眾印象深刻。

暖男予花姐的第一印象不太好。（節目截圖）

但暖男的自信在開始訓練後便漸漸消失，只因舞蹈並不是他的強項！在拍攝宣傳照片當天暖男自稱以「韓星」打扮進場，花姐對他說：「我覺得你好陌生！Casting我好記得你係因為你嘅Image，你死喇！你冇晒性格，改變自己去迎合社會，有咩可能唔做自己？我對你好失望！」對此暖男坦言自己能力不足，感到很大壓力。

花姐坦言暖男沒有做偶像的條件，但因為他有才華和個性而讓他入圍，繼而希望帶出訊息予觀眾、有夢想的人，她苦口婆心說：「就算你喺社會同娛樂圈得唔到乜嘢，但都有自己嘅堅持，做自己鍾意嘅嘢！每個人喺呢個社會都有價值，所以你唔應該改變自己，如果唔係你入嚟就冇意義！」暖男為花姐的一席話感動：「原來有人鍾意本身嘅我！」

MIRROR成員Jeremy被花姐嘲參加比賽時經常哭。（節目截圖）

暖男表演以《香港人加油》為題的膠筒敲擊，期間數次隨節奏大叫：「香港，加油！」最後卻獲得全紅燈被淘汰。MIRROR隊長Lokman說：「訊息係OK，但成個表演延續唔到。」林二汶說：「我鍾意你嘅表演，但呢一刻我係評判，一定要把持得好公正。講香港加油嘅時候有懶音，香港係我哋屋企，你一定要講得正！我明白呢個表演，亦當然喜歡呢個表演，但紅燈我要嚴格把關！」暖男因為離別落下感動的淚水，字幕寫道：「我們收到你的訊息了，暖男，謝謝你，我們會加油的。」