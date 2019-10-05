又一「東張女神」出事？　李旻芳傳被全面停工：前日仲開緊工

「東張女神」林泳淘（Wingto）早前突然被TVB提前解約，她已在上月底低調離職，離開效力7年的TVB，而當中「被離巢」的原因有外界揣測跟她政治表態有關。而一波未平，一波又起，有報道指另一《東張西望》主持人李旻芳亦因為同一原因，被TVB暫停廠景主持職務，繼而逐步削減工作！

向來受網民歡迎李旻芳原定一星期有數日外景加廠景，但有指現時廠景主持工作全數被Cut，僅剩下外景工作。對此，李旻芳接受《香港01》訪問時就解釋：「其實一切正常啊，都係照樣開工。因為廠主持我一直都係隔一個星期先做一次，一早同公司講定呢兩個禮拜要埋手搞埋回禮禮物同要派帖，同埋嚟緊會同耀英去婚前旅行，所以同公司請定假去旅行搞婚禮嘅嘢咋。」

她在《東張西望》中備受關注。（IG/@limanfong）

她更成為不少宅男的女神！（網上截圖）

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李旻芳亦強調冇被停職這回事，她稱：「應該冇喇，我前日仲開緊工，今日《東張》都會見到我，而下個禮拜我都會開工，但之後就會去旅行。（幾時開始放假？）我哋10月中開始放假，會去歐洲參加朋友一個婚禮，大慨去一星期左右。因為我哋11月結婚，返嚟都要繼續努力搞回禮禮物等等，希望一切順利。」

女神下個月就出嫁！

至於問到怕唔怕會被削減工作，李旻芳未婚夫黃耀英就代答指：「其實就唔係好擔心嘅講真，因為我哋喺《東張》都做咗一段日子，我哋同所有幕後同關係都好好，佢哋一直以嚟都好照顧同好錫我哋。所以，呢一方面就唔係好怕。」至於有否不捨舊戰友Wingto，李旻芳和黃耀英就指：「雖然喺《東張》見唔到佢，但我哋會成日約出嚟見，所以唔會唔捨得。而且佢咁叻女，佢都有嘢做，好似搞首飾生意，所以我哋唔擔心Wingto，Wingto情況OK。」

Wingto冇得留底！（IG/@wingt）