余文樂網上辱罵火箭總經理母親？　本尊IG激動澄清：請不要冒充我

潮人余文樂一向是NBA的擁躉，不時親身美國睇球賽，亦非常關心球壇動向。今早（5/10），身在東京的火箭總經理莫利（Daryl Morey）便在Twitter上載有「FightForFreedom」和「StandWithHongKong」字句的標誌，明顯支持香港「反修例」運動。雖然有很多網友讚好，但亦惹來不少網民不滿，當中更有一位用戶名為「lok666real」、疑似是余文樂的人以英語留言「What do u mean（你是什麼意思）」。

莫利在一小時後亦刪去相關文章，更換上一張東京日出的相片，寫道：「Tokyo wakes up」，只是群情仍然洶湧，「疑似余文樂」亦有份留言，以英語辱罵莫利「你的母親死了」，不過卻搞錯文法，將「Your mom is dead」寫成「Your mom is died」，成為網友熱話。

點擊下圖觀看莫利及「疑似余文樂」的留言：

之後，余文樂在其Instagram的限時動態中澄清，Twitter裏面的「lok666real」並非其本人：「請不要冒充我謝謝」。