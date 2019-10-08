【金宵大廈．劇透】Dr. Poon林夏薇解謎　小說《夢遊》藏大廈線索

TVB劇集《金宵大廈》進入結局篇，Alex（李施嬅飾）和阿蕭（陳山聰飾）前世今生之謎逐步揭曉。上回劇情講到雄哥（何啟南飾）出獄後到舞廳，萍萍（周寶霖飾）招呼雄哥時被打至破相後愈見瘋癲，遺失鏡盒後更是失控。雄哥又脅持Coco（李施嬅飾）到天台質問贓款所在……50年後，鏡盒落在Yuki姐（康華飾）手上，Yuki姐外表愈見衰老卻自覺青春貌美，水哥（黃祥興飾）終揭發驚人真相。此外，阿蕭在書店發現Coco與旭輝的合照，回想夢境，於是向林老師（劉江飾）追問有關兩人的過去，之後他更到天台尋找線索，卻被困水箱。

Yuki姐（康華飾）終於發現自己越來越衰老。（電視截圖）

阿蕭（陳山聰飾）被神秘人困於天台水箱。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集將會到新的單元故事《Simone》，被困在水箱的阿蕭迷糊間浮現旭輝中槍墮海的情境。膠罐（林子善飾）在天台修理天線時聽到水箱有聲，同時手機程式Simone道出遊戲「奇幻大廈」的情節，他打開水箱發現阿蕭，救出阿蕭。不過之後阿蕭與林老師發生激烈爭執，林老師更一怒之下炒咗阿蕭。膠罐遇見女神張曦雯，教她玩「奇幻大廈」遊戲，更獲對方邀約一起打機，「進入」遊戲打喪屍！

全新單元故事《Simone》將會講述膠罐（林子善飾）同張曦雯之間的故事。（劇照）

另一邊廂，Dr. Poon（林夏薇飾）終於登場，阿蕭到大學找Dr. Poon，希望解開遊戲「奇幻大廈」與金宵大廈的關聯，在探究過程中發現一本小說《夢遊》，書中的情節跟他與Alex的經歷不謀而合。究竟是事有凑巧，抑或是Alex與阿蕭的命運早已有預示？

由林夏薇飾演的Dr. Poon終於登場，為阿蕭解謎，原來「奇幻大廈」遊戲與金宵大廈有關聯。（電視截圖）

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