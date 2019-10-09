趙希洛被封為「無綫御用癲婆」曾痛哭一場：覺得被貶低唔開心

Candice直言最愛演戲，所以不抗拒繼續演癲婆角色。（梁碧玲攝）

曾多次飾演不同瘋癲變態角色的趙希洛（Candice），超凡演技備受一眾視迷肯定，更被封為「無綫御用癲婆」。今次在無綫劇集《金宵大廈》單元《嬰》中飾演憶子成狂的「何太」，演技精湛令人見到都心寒，繼劇集《實習天使》又一力作。

對於被封為「御用癲婆」，Candice笑言已成事實，唯有接受。（梁碧玲攝）

Candice昨晚（8/10）出席《娛樂大家》節目錄影時透露，曾經因被封為「無綫御用癲婆」而痛哭一場：「其實我都係做過三次相似嘅角色，喺上一套劇集出咗街之後，有媒體就寫我係「御用癲婆」，我嗰一刻睇到好唔開心喊咗出嚟，我自問點解我咁用心去做，啲人要咁樣去講我，嗰陣時我覺得佢哋喺度貶低我，所以我好唔開心，睇到報導之後我喊咗出嚟，後尾啲朋友知道我唔開心，佢哋不斷安慰我，解釋番畀我聽佢哋嘅用意係讚賞我演得好，之後我就慢慢消化到，其實如果再畀接呢啲角色，自己本身都幾擔心，驚啲人會覺的同之前嘅角色會好相似，咁所以每次我再演相關嘅角色時，會用唔同嘅演繹方式去演，盡量避免大家會諗番我之前嗰啲角色。」

Candice透露每次飯餸食淨，媽咪都必定要她食晒，搞到佢肥晒咁話。（梁碧玲攝）