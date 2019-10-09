日本21歲女星松岡笑南遭狂迷非禮　罪犯通過瞳孔倒影搵出住址！

很多粉絲為見偶像一面，都會使出渾身解數，各種瘋狂、極端的行為層出不窮，更不惜以身試法，譬如跟蹤車輛、擅闖豪宅、入侵藝人私生活等。最近日本女團「天使突拔Niyomi」的22歲成員松岡笑南就遭到粉絲猥褻。

上個月，松岡笑南在完成演唱會回家時，於家門口被一名男子從身後用毛巾捂住嘴，其後拖到陰暗處肆意摸其身體部位，所幸的是，松岡笑南沒有被性侵，但在掙扎期間臉部受傷。

松岡笑南回家時遭到粉絲猥褻。（Twitter@matsuokaena）

經過半個月的調查，日本警方最後捕獲了26歲的嫌犯佐藤響，其犯案手法令人毛骨悚然。據日本媒體報道，佐藤響通過松岡笑南在社交平台分享的自拍相，以其瞳孔中倒映出來的影像為線索，在Google地圖中尋找相同的街景，由此鎖定松岡笑南的住址，並通過她眼中出現的窗同窗簾，以及太陽照射的角度，推測寓所的樓層，進而埋伏作案，極端瘋狂行為令人發指。

佐藤響的犯案手法令人不寒而慄。（視頻截圖）

據悉，佐藤響是「天使突拔Niyomi」的瘋狂fans，一直傾慕松岡笑南，經常在其Twitter下留言，表達愛意。可怕的是，在松岡笑南遭遇猥褻後，佐藤響竟然若無其事地繼續關心偶像身體，一副事不關己的狀態，非常恐怖。而在被警方逮捕之後，他對自己的行為也供認不諱，於本月8日被起訴。

官方在事後透露松岡笑南身體狀態不佳，在好轉之前暫不會更新社交內容，而佐藤響還留言叫她好好休息，要保重身體。（視頻截圖）