BTS沙特演唱會門票售罄創歷史　王國中心亮紫燈歡迎防彈少年團

韓國男團BTS防彈少年團本月9日出發前往沙特阿拉伯首都利雅德，並將於今日（11/10）假法赫德國王國際體育場舉行演唱會，與當地A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）聚首一堂。當地傳媒Celebs Arabic報道，BTS防彈少年團演唱會為沙特阿拉伯史上第一個門票售罄的演唱會，可謂創造當地歷史，沙特阿拉伯A.R.M.Y也感到相當自豪。

BTS防彈少年團出發前往沙特阿拉伯首都利雅德，為當地舉行的演唱會作準備。（視覺中國）

Celebs Arabic報道，BTS防彈少年團演唱會為沙特阿拉伯史上第一個門票售罄的演唱會。（Twitter/@CelebsArabic）

BTS防彈少年團現身機場新聞圖

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另外，沙特阿拉伯為了迎接BTS，多座摩天大廈包括王國中心（Kingdom Centre）、費薩爾中心（Al Faisaliah Center）、Olaya Towers、Hamad Tower等均亮起象徵防彈少年團的淺紫色燈光，而過往BTS到釜山、大阪、倫敦、紐約等地舉行演唱會時，當地標誌建築亦有為防彈少年團亮起淺紫色燈光，可見BTS防彈少年團在世界上的影響力愈來愈大。

沙特阿拉伯為了迎接BTS，多座摩天大廈亮起象徵防彈少年團的淺紫色燈光，包括圖中的王國大廈。（IG/@fitriadhnr）

過往BTS到不同地方舉行演唱會，當地標誌建築亦有為防彈少年團亮起淺紫色燈光，紐約帝國大廈是其中之一。（Twitter/@@bts_bighit）

回顧有咩景點為BTS亮紫燈