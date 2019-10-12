【金宵大廈．劇透】Coco旭輝之死真相大白　阿蕭或可改寫命運？

TVB劇集《金宵大廈》將會在明晚（13日）播出大結局，所有謎團都將會一一解開，令不少劇迷相當期待！上回劇情講到阿蕭（陳山聰飾）夢回60年代，終於知道前世旭輝（陳山聰飾）為了錢，間接害死了Coco（李施嬅飾）。夢醒後見到Alex（李施嬅飾），但Alex隨Coco消失，傷心欲絕的他離開金宵大廈，卻被手推車推下海，期間發現原來在生死邊緣可以穿越時空。為了阻止悲劇發生，他苦求林老師（劉江飾）幫助，讓自己在瀕死狀態回到旭輝死前的那一夜，希望可以改寫命運……

阿蕭（陳山聰飾）夢回60年代，終於知道前世旭輝（陳山聰飾）為了錢，間接害死了Coco（李施嬅飾）（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集將會講到阿蕭成功以旭輝的身份回到60年代，與Coco、林哥仔逃到碼頭，躲避雄哥（何啟南飾）追殺。旭輝同Coco欲乘船逃走時，被雄哥追到，並槍傷Coco，此時林哥仔突然獸性大發，瘋狂殺人，更親手殺死Coco！

Coco同旭輝逃到碼頭。（電視截圖）

林哥仔獸性大發！（電視截圖）

之後阿蕭醒來，驚悉旭輝與Coco之死的真相。阿蕭發現金宵大廈的人事有異，驚覺時空改變了，求林老師再幫他一次，讓他再入夢救Coco，不過遭到林老師拒絕。阿蕭決定獨自跳進天台水箱，夢回60年代，展開拯救Coco的計劃……回到現代，金宵大廈各住客的命運都起了變化，包括Alex和阿蕭……

阿蕭最後救唔救到Coco？（電視截圖）