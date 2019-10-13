【日版PRODUCE】醜小鴨韓系改造變Oppa　網友：韓國化妝不是吹的

韓國打造的偶像選秀節目《PRODUCE 101》紅遍全球，繼而吸引泰國﹑日本等地購買版權製作，同樣地大受歡迎。在近來播出的日版《PRODUCE 101》中，令不少網友都驚訝佩服韓國的造型團隊，竟然可以用一雙巧手使醜小鴨變天鵝，瞬間外形亮麗升級了幾倍，搞到大家拍案叫絕。

佐佐木真生一開始外形不出眾似是路人。（譯制組長小哈板微博圖片）

睇佐佐木真生變靚仔過程：

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事因在該節目中18歲的佐佐木真生外形非常不出眾，留著一頭長金髮的他五官亦亦非常普通，整個人就是沒有特色比路人更路人，一點兒星味都沒有。不過為了接下來挑戰演唱韓團的歌曲，節目組就找來了韓國造型師為佐佐木真生改造，沒想到一經改造他像是換了另一個人似的，唇紅齒白化身成為韓國Oppa，令到廣大網友都驚訝，更是佩服韓國的造星功力。

經過打造後的他似足韓星添。（Sweet貓餅微博圖片）

經打造後的佐佐木真生，從前顯黃的臉色變得白皙，而且畫上粉紅眼影與唇色，立即五官變得立體顯得精神許多。另外，將一頭長金髮電捲戴上韓式耳環十分有型，瞬間星味十足令他關注度提升，乍看之下與韓國偶像沒有太大分別。像是換了一張臉孔的他就連自信心都提高了許多，更對着鏡頭前放電，此舉令許多網友都大讚韓國造型團體果真厲害，大家紛紛在微博留言說道：「韓國化妝不是吹的」﹑「牛鬼蛇神都可以改造」等，自嘲自己都需要一名韓國化妝師，認真好笑呀！

佐佐木真生變得非常出眾。（zezu桑微博圖片）