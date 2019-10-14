【解決師】馮盈盈濕身激啜張頴康挑戰尺度：劇本無任何指引

馮盈盈嘅尺度都進步得好快，《白色強人》先獻出螢幕初吻，轉頭就已經去到濕身。（電視截圖）

由王浩信、唐詩詠、張曦雯等人主演嘅台慶劇《解決師》將接捧《金宵大廈》播出，喺日前釋出嘅預告中，講述馮盈盈同張頴康由上司下屬發展成情侶關係，其中一幕二人更於浴室濕身激咀，張頴康除輕咬馮盈盈耳仔外，又將其白色襯衫脫下，雙手直接放入對方小背心內……

隻手係張頴康嘅。（電視截圖）

第一次拍攝激情戲，馮盈盈表示十分緊張，幸得張頴康耐心輔導，令佢可以完全放開懷抱演出。而佢亦表示之前有向男友寶寶備案：「拎到劇本都有畀佢睇，嗰日佢仲親自車我去拍，我諗佢都開始理解；我都感謝佢體諒，播出嘅時候我會喺隔離輔導、陪住佢睇。」而其實除咗預告睇到嘅，馮盈盈更透露呢一幕原來係由浴室、淋浴濕身後再出返房上床，真係聽到都覺得紅都面晒，她說：「激情場面係由浴室、走到入淋浴間開花灑濕身、再出返房、然後再上埋張床，淨係呢幾個層次嘅轉換已經係新嘗試。」

馮盈盈話拍攝前好擔心張頴康老婆會嬲豬。（電視截圖）

馮盈盈接受《香港01》訪問時透露劇中不時會有與張頴康的肉搏戲份，而已在節目巡禮播出的預告片段，她說早拍攝幾個月前已收到劇本，所以雖然有啲尷尬，但有足夠時間準備與消化。「到真係拍攝發現原來比想像中難好多，好在有張頴康的幫助，好在feedback都唔錯，都覺得係唔錯嘅嘗試，但已貼近我最性感的極限，所以接下來好難會有比呢場更激嘅嘗試。」提到咬耳仔的動作，馮盈盈表示只是意識上比較大膽，但不失為一個很好的表現方式，問到事前有否跟男友寶寶排練。「因為咬耳珠呢個動作，係去到現場加落去，劇本都無guideline做咩動作，純粹睇feel去發揮，所以男朋友都係昨天睇到先知，佢同我喺屋企睇嘅時候都無預計到，一齊尖叫，好suprise，又無好嬲，但有啲衝擊，去到某啲位都會質疑呢個女仔係未我嚟……」為了彌補男友心靈傷害，馮盈盈表示將會做好女友的本身，對男友更係有求必應。

FYY激咀張頴康逐格睇