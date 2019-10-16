宋慧喬被謠傳搭上內地富豪後與宋仲基離婚　韓警方起訴兩網民

韓國演員宋慧喬今年6月宣布與宋仲基離婚，結束近兩年婚姻，外界紛紛揣測「雙宋」離婚原因，亦有人對宋慧喬和宋仲基惡意批評和侮辱。宋慧喬7月向京畿道盆塘警察署提交了網民造謠、名譽損毀及侮辱的證據，舉報多名惡意誹謗的網民，警方15日表示，已將其中兩名網民移送檢察機關。

宋慧喬今年6月宣布與宋仲基離婚，外界紛紛揣測「雙宋」離婚原因。（視覺中國）

警方指出，被起訴的A某在自己的博客上發布名為「因爲中國巨頭贊助商」的文章，指宋慧喬因情歸中國富商，因而決定與宋仲基離婚；B某則涉嫌在「雙宋」離婚的報道文章中，留言稱宋慧喬為「吃男人的鬼」。兩人涉嫌以《信息通信網法》上的名譽毀損和侮辱嫌疑，警方以起訴意見移送檢察機關。

宋慧喬7月向京畿道盆塘警察署提交了網民造謠、名譽損毀及侮辱的證據，警方昨日將其中兩名已確認身份的網民移送檢察機關。（視覺中國）

宋慧喬方面雖然當初提交15名網民資料，但目前僅起訴已確認身份的A某和B某，警方指出，因為部分ID已被注銷，以及在匿名留言板留言，所以目前未能確認身份，得到相關資料後再採取行動。

警方指部分ID已被注銷，以及在匿名留言板留言，所以目前未能確認身份，得到相關資料後再採取行動。（視覺中國）

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