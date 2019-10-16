珍妮花安妮絲頓首開IG《老友記》合體　15小時粉絲突破630萬

美國女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）因參演處境喜劇《老友記》（Friends）而廣為人知，備受觀眾歡迎。儘管粉絲眾多，但安妮絲頓一直沒有任何社交平台，直到香港時間昨日（15日）夜晚，她首度開通了個人Instagram帳號。

安妮絲頓的第一個post就是與《老友記》中幾位主創Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、Matthew Perry、David Schwimmer的合照，儘管離劇集開播已經過去25年，但6人的友情依然非常深厚。而單單憑藉這一張照片，就有接近800萬個like，不少明星紅人包括Kate Hudson、Ellen DeGeneres、Gwyneth Paltrow等都紛紛留言，短短16小時，follow安妮絲頓的粉絲已經突破600萬，人氣可見一斑。

雖然目前安妮絲頓只有這一條post，但已經吸引眾多粉絲follow，各大媒體爭相報道，明星紅人也紛紛通過IG與安妮斯頓打招呼。（Instagram@jenniferaniston）

除此之外，很多藝人也發文歡迎安妮絲頓，Courteney Cox也即刻上載兩人合照，並標記對方，珍妮花嘉納（Jennifer Garner）、麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）、Matt LeBlanc等眾多好友都紛紛發文同安妮絲頓打招呼。

麗絲韋花絲潘與安妮絲頓的最新美劇《The Morning Show》將於下個月首播。（Instagram@reesewitherspoon）

值得一提的是，安妮絲頓IG的追蹤以及點like人數打破哈里王子（Prince Harry）與梅根王妃（Meghan Markle）最快IG追蹤人數的記錄，在她創建IG帳號20小時後，已有逾683萬人follow，即差不多每分鐘就有5700人追蹤，亦遠遠超過今年年初，韓國男星姜丹尼爾開啟IG帳號11小時後，追蹤人數突破100萬的數據，因此再次打破教宗方濟各2016年用12小時錄得超過100萬追蹤人數的健力士世界紀錄。