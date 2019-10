蟻俠新劇《與己同行》揼「邪骨」收唔到科　睇頭60秒已想追到結局

「蟻俠」保羅活特(Paul Rudd)最近放下Marvel超級英雄身份,並重返電視圈為Netflix劇集《與己同行》(Living with Yourself)亮相,飾演一名不滿自己人生的廣告公司頹爆打工仔Miles Elliot。戲中蟻俠發現同事Dan(Desmin Borges飾)做人處事突然充滿衝勁,整個人煥然一新,然後Dan主動向蟻俠分享秘訣,指自己去了做水療(Spa),搞到蟻俠忍不住寸對方:「你的秘訣是付錢請人打手槍?(Your secret is you paid for a handjob?)」

Dan立即澄清該間水療中心並非蟻俠想像中的「邪骨」,而是提供淨化身心靈的療程。對生活極度不滿的蟻俠,由聽完就算,漸漸變成心郁郁想試,最後更決定豪擲5萬美金(約39萬港元)接受療程。當時蟻俠並不知道自己接受的療程,是一個挑戰道德底線、令他恨錯難返的非一般療程。

點擊下圖觀看蟻俠接受療程經過:

+ 13 + 12 + 11

一覺醒來,只着住「尿片」的蟻俠發現自己竟被一個透明膠袋包實並埋在地底,所有隨身物品統統不翼而飛。徒步6小時從郊野回到家中的他卻聽到老婆Kate(Aisling Bea飾)與某男子在房中交談,然後他拿起斧頭打算伏擊那名男子,而在雙方激烈糾纏的過程中,他發現該男子與他長得一模一樣。

首集頭60集便是蟻俠「破繭而出」的一幕:

+ 7 + 6 + 5

兩位蟻俠同時意識到一切問題源於那次療程,然後雙雙前往那間古怪的水療中心質問該兩名技師,技師承認療程實際上是「極速複製外加微神經突觸記憶轉移」,以身心靈質素較高的複製人取代被複製的人,而被複製的人將會被「關機」長埋地底,而蟻俠則是首位「關機」後醒過來的顧客。

兩位蟻俠在車上互問過去經歷,發現對方對自己的往事瞭如指掌。(Netflix《與己同行》畫面)

兩位蟻俠去水療中心搞清楚事情的來龍去脈,發現他們是複製人和被複製人的關係。(Netflix《與己同行》畫面)

在一般的複製人故事中,複製人和被複製人總會打算致對方於死地,不過在《與己同行》中,兩位蟻俠卻沒有選擇這樣做,反而決定和平共處並各取所需。在之後的劇情中,複製出來的蟻俠便為被複製出來的蟻俠解決工作上的疑難,而被複製的蟻俠則獲得「未體驗過」的人生經歷,你以為就此大團圓結局?非也,因為老婆Kate在第4集終於發現自己有兩個老公……令觀眾好想知道點收科!