男偶像對女粉絲一見鍾情　IG出限時動態尋人：I have a crush

現年20歲印尼歌手Rich Brian於2015年在YouTube發佈首張專輯《Living the Dream》，翌年以《Dat $tick》一曲一砲而紅，不只在印尼爆紅；該MV在YouTube上更有1.3億點擊、個人IG亦有接近三百萬人追蹤，可見其在國際上有一定影響力，連台灣藝人陳漢典也曾翻拍MV向他致敬，亦與韓國女歌手請夏有音樂合作。Rich Brian日前舉辦個人演唱會，對台下站在第一排的粉絲「一見鍾情」，甚至公開在個人IG「尋人」，偶像劇情節就此發生！

Rich Brian公開在個人IG上尋人，引來熱烈討論！！（Instagram／@brianimanuel）

Rich Brian在演唱會後在IG限時動態發布了一張照片，照片中可看到站在搖滾區首幾排的數位粉絲，而其中一位粉絲的臉被他用馬賽克遮掉，並寫道：「Whoever this was, you were very cute and if you're out there reading this, just wanted to let you know. LMAOOO（不管妳是誰，妳很可愛，如果妳正在看這則貼文，只是想讓你知道，哈哈。）」這個意想不到的情節讓不少粉絲感到驚喜，引起熱烈討論。

這一系列事件就像是偶像劇情節，讓不少粉絲羨慕！（Instagram／@brianimanuel）

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Rich Brian隨後又在IG限時動態發布了一張黑底白字的照片，坦誠地說：「Yes, I have a crush.（是的，我心動了！）」率直地表白引來網民尖叫不斷！過了不久，Rich Brian就高興地上載了一張自拍與大家分享喜訊：「大家，我找到她了！」這個眾裡尋她的浪漫根本就是偶像劇才會上演的情節吧！

網民紛紛表示：「追星的意義！」亦有網民深深領悟到：「這就是為什麼搖滾區貴的原因」、「這個故事告訴我們要努力賺錢買演唱會前排」、「找不到男朋友原來是因為沒錢買前排」，也有網民殘酷地道出真相：「我坐在第一排也沒有被記住或看得上的長相」