男偶像對女粉絲一見鍾情　IG出限時動態尋人：I have a crush

現年20歲印尼歌手Rich Brian於2015年在YouTube發佈首張專輯《Living the Dream》,翌年以《Dat $tick》一曲一砲而紅,不只在印尼爆紅;該MV在YouTube上更有1.3億點擊、個人IG亦有接近三百萬人追蹤,可見其在國際上有一定影響力,連台灣藝人陳漢典也曾翻拍MV向他致敬,亦與韓國女歌手請夏有音樂合作。Rich Brian日前舉辦個人演唱會,對台下站在第一排的粉絲「一見鍾情」,甚至公開在個人IG「尋人」,偶像劇情節就此發生!

Rich Brian公開在個人IG上尋人,引來熱烈討論!!(Instagram/@brianimanuel)

Rich Brian在演唱會後在IG限時動態發布了一張照片,照片中可看到站在搖滾區首幾排的數位粉絲,而其中一位粉絲的臉被他用馬賽克遮掉,並寫道:「Whoever this was, you were very cute and if you're out there reading this, just wanted to let you know. LMAOOO(不管妳是誰,妳很可愛,如果妳正在看這則貼文,只是想讓你知道,哈哈。)」這個意想不到的情節讓不少粉絲感到驚喜,引起熱烈討論。

這一系列事件就像是偶像劇情節,讓不少粉絲羨慕!(Instagram/@brianimanuel)

Rich Brian隨後又在IG限時動態發布了一張黑底白字的照片,坦誠地說:「Yes, I have a crush.(是的,我心動了!)」率直地表白引來網民尖叫不斷!過了不久,Rich Brian就高興地上載了一張自拍與大家分享喜訊:「大家,我找到她了!」這個眾裡尋她的浪漫根本就是偶像劇才會上演的情節吧!

網民紛紛表示:「追星的意義!」亦有網民深深領悟到:「這就是為什麼搖滾區貴的原因」、「這個故事告訴我們要努力賺錢買演唱會前排」、「找不到男朋友原來是因為沒錢買前排」,也有網民殘酷地道出真相:「我坐在第一排也沒有被記住或看得上的長相」