【意外發現的一天】路雲險錯過演男主角　與金惠允拍檔有一個憂慮

韓國MBC人氣電視劇《意外發現的一天》（又譯：偶然發現的一天）近日成為韓國和亞洲韓劇迷追捧作品，不少粉絲指出女主角殷端午一角容易被人演成刁蠻任性，惹人討厭的女學生，金惠允卻將能將該角色演得人見人愛，又認為路雲和李在旭將一天和白經演得入型入格，不過近日網上流傳《意外發現的一天》的選角傳聞指出，現時《意外發現的一天》選角與最初版本有出入。

《意外發現的一天》男女主角路雲和金惠允近日人氣急升。（《意外發現的一天》劇照）

Facebook專頁「Idol Issue」指出，路雲現時飾演在漫畫中存在感欠奉，外表卻非常出眾的一天，但原來在選角階段，路雲試鏡的角色是白經，讀過劇本之後，導演認為路雲更適合演一天，最終決定更換選角，並改由參演《請輸入檢索詞www》的李在旭演繹白經一角。

路雲原本獲安排飾演一天，導演後來發現路雲更適合飾演一天，最終決定更換選角。（《意外發現的一天》劇照）

李在旭拍攝《請輸入檢索詞www》時參與《意外發現的一天》試鏡，其後獲選演繹白經一角。（《意外發現的一天》劇照）

該段傳聞又稱金惠允最早獲敲定演出殷端午一角，而《意外發現的一天》播出後，金惠允也獲讚適合飾演殷端午，不過劇組反而擔心路雲和李在旭身高均超過1.8米，與身高1.6米的金惠允配襯時，視覺上會否非常突兀，幸好現時《意外發現的一天》反應熱烈，觀眾對金惠允、路雲和李在旭「最萌身高差」配搭亦非常受落，劇組可以鬆一口氣。

《意外發現的一天》劇組最早決定由金惠允飾演殷端午一角。（《意外發現的一天》劇照）

《意外發現的一天》劇組擔心金惠允與兩名男演員身高差距甚大，視覺上會否非常突兀，幸好觀眾非常受落。（《意外發現的一天》劇照）

《意外發現的一天》拍攝花絮