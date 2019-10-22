【東張西望】放蛇男直闖性工作者劏房：酸臭味加恐怖床單

有觀眾向《東張西望》爆料，指觀塘區湧現性工作者。（節目截圖）

觀塘區近期疑湧現眾多性工作者，昨晚一集《東張西望》攝製隊到觀塘康寧道一帶視察，期間有受訪學生表示朝早返學都會見到衣著暴露嘅姐姐向路人兜搭。朝咁早就開工，真係唔知應唔應該讚佢哋勤力。

又真係幾密集喎。

男工作人員跟性感打扮嘅女子「去吧」，收費二百元。鏡頭所見，環境都幾惡劣。

為咗深入了解真相，《東》嘅男工作人員更嘗試喺康寧道遊走。果然，每行幾步就已經有性感打扮女子向其兜搭：「去吧？」似乎係佢哋嘅開場白，當工作人員答「去」，對方隨即報價：「200元」再齊齊轉身上到唐樓嘅其中一間劏房。鏡頭所見，屋內一片混亂、廁所有積水，而據工作人員表示打開門之後，迎嚟嘅係一股酸臭味，再望埋張床單……或者係因為生意太好，所以好耐無更換／清洗過，最後呢位工作人員借故離去，姐姐仲反覆咁問：「你現在不做？」



附近嘅市民同學生對於性工作者感到困擾。

有份去到現場採訪嘅阮嘉敏接受《香港01》訪問時透露，出街片段雖然十分鐘不到，但其實已花了幾天時間拍攝。她表示一開始是收到觀眾投訴，指每天早上帶小朋友返學時，都難以解釋啲姐姐做緊咩。「我自己都有行過康寧道，情況係未好誇張呢？可能因為我係女仔，所以佢哋無去兜搭我，但攝影師行嘅時候亦都冇，我覺得成件事係互動嘅，同埋本身都係一份職業，都要去尊重。至於點解無直接喺康寧道做街訪，其一係始終啲姐姐開緊工，怕佢哋會尷尬。同埋我都會make sure受訪者知道有呢啲性工作者先會繼續問。放蛇嗰日我本身唔在場，同埋我都唔方便上去啦。」